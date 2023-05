De Defender Convertible is hier, dankzij Nederlands bedrijf

Land Rover durfde het niet aan, maar dankzij Heritage Customs kun je nu toch een Defender Convertible bestellen.

Een Land Rover cabrio is aan de ene kant een rare combinatie, maar toch ook weer niet. De eerste Land Rover was in feite een cabrio, dus het is volledig historisch verantwoord. Daarnaast kunnen moderne terreinwagens als de Jeep Wrangler en de Ford Bronco ook van hun dak ontdaan worden.

Toch vond Land Rover het niet nodig om met een Defender cabrio te komen. Daarom heeft het Nederlandse Heritage Design Customs besloten het heft in eigen handen te nemen. Samen met ontwerper Niels van Roij (bekend van onder meer de Wraith Shooting Brake en de Range Rover Coupé) creëerden ze de Defender Convertible.

In november 2021 kregen we al schetsen te zien, maar nu is het zover: de eerste Defender Convertible is daadwerkelijk gebouwd. De auto heeft een softtop gekregen die in gesloten toestand doet denken aan de softtops van weleer.

Deze softtop moet je echter niet naar boven oprollen, maar vouwt naar achteren. Dit hoef je niet met je blote handen te doen, maar kan gewoon volledig elektrisch. Dat past natuurlijk wel bij het luxe karakter wat de Defender tegenwoordig heeft.

Deze Defender is verder ook niet standaard gebleven. Net als de eerdere creaties van Heritage Customs heeft de Defender Convertible een uitgebreide make-over gekregen. Zo is het interieur helemaal opnieuw bekleed, heeft de auto speciale velgen gekregen en zijn er nog de nodige unieke details.

Als je een Defender Convertible bestelt is het dus ook de bedoeling dat je meteen voor de volledige Heritage Customs-behandeling gaat. Uiteraard kun je daarbij de auto helemaal naar je eigen smaak laten samenstellen.

Je voelt ‘m al aankomen: dit is een heel prijzig grapje. De vanafprijs is €102.850, en dat is exclusief de donorauto. Aangezien de instapversie van de Defender 90 al 115 mille kost, moet je dus rekenen op minstens €220.000.