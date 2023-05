Brabus Masterpiece komt verder op een accu

Kijk, een Brabus Masterpiece is ook nog eens heel erg verstandig.

Na de elektrische Carice TC2 is het tijd voor nog een bescheiden elektrische auto. Eentje die volgens zijn makers óók een meesterwerk is. Ja, echt. Dames en heren, maak kennis met de Brabus Masterpiece!

Het modificeren van elektrische auto’s gaat voorlopig nog niet zoals we willen. In veel gevallen is het wat uiterlijke opsmuk en een ander interieurtje, maar wij willen keiharde veranderingen zien qua specs. Kom op, een elektromotor moet toch wel te chippen zijn? Dit lukte agent Schmidt ook in de school-documentaire 22 Jump Street.

Dik basismodel

In het geval van de Brabus Masterpiece zijn we een klein beetje teleurgesteld in de Duitsers, maar ook best wel blij. Dat gaan we je uiteraard allemaal toelichten in dit artikel. De basis van de Brabus Masterpiece is de topversie van de Mercedes-Benz EQS-lijn, namelijk de EQS53 AMG.

Die is vervolgens door Brabus flink onder handen genomen. Brabus is alweer 15 jaar bezig met het tunen van elektrische auto’s, destijds op basis van diverse Tesla Roadsters. Sterker nog, bij zusterbedrijf Startech kun je terecht voor upgrades aan diverse Tesla’s. Brabus noemt de wijzigingen aan de EQS sportief aerodynamisch met elegante styling. Als dat er staat, dan is het zo, toch?

Velgen Brabus Masterpiece

Het meest in het oog springende detail zijn de gesmede 22 inch Monoblock M-velgen. In dit geval zijn ze zwart, maar van ons mogen ze zilvergrijs zijn. De wielen zijn een verademing, want bij bij veel EV’s zien de wielen er nogal maf uit. Volgens de fabrikant is dat ook vanwege de luchtweerstand en dus de range. Maar die vlieger lijkt niet op te gaan, want de Brabus Masterpiece komt verder op een volle accu!

Dat komt namelijk door de bodykit van de auto. brabus heeft een complete set ontwikkeld in de windtunnel. Deze bestaat uit een splitter, wat aanzetstukken op de voorbumper, een andere ‘grille’, sideskirts en een hele schattige achterspoiler. Hierdoor daalde de luchtweerstand met 7,2%. En door die lagere weerstand kom je nu verder op een accu.

Prijs Brabus Masterpiece

Dankzij de SportXtra module staat de EQS53 AMG lager op de grond. Voor zakte deze met 15 mm en achter met 20 mm. Zo moet de auto een iets betere stance hebben dan standaard. Volgens Brabus gaat het niet ten koste van het comfort.

Uiteraard is Brabus Brabus en hebben ze het complete interieur opnieuw bekleed. je zou zeggen dat het niet heel veel beter wordt dan een EQS, maar bij Brabus denken ze er anders over. De prijs van al dit moois is natuurlijk niet mals. De Brabus Masterpiece kost 251.654 euro’s. Daar heb je dus 5 Carice TC2’s voor.

