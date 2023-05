Kijk, je kunt de ID. Buzz nu ook tegenkomen als ambulance

We zagen al een Duitse ID. Buzz ambulance, maar je nu ook in Nederland een ID. Buzz ambulance spotten.

Zoals we al vaker gezegd hebben is de Volkswagen ID. Buzz niet de meest betaalbare bedrijfswagen, noch de meest praktische. Toch wordt de ID. Buzz door veel bedrijven omarmt, waaronder PostNL en de ANWB. Vanuit PR-oogpunt is de ID. Buzz namelijk wél een interessante keuze.

De ID. Buzz rijdt dus al rond als PostNL-busje en als Wegenwacht-busje, maar nu kun je de ID. Buzz ook tegenkomen als ambulance. Dit is geen reclamestunt, de ID. Buzz gaat echt gebruikt worden door het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Voor daadwerkelijk transport van zieken en gewonden is de ID. Buzz helaas een beetje krap. Daarom wordt het busje ingezet als vervoersmiddel van de Officier van Dienst Geneeskundig. Dat is degene die de boel coördineert op de plaats des onheils. Normaal rijden zo’n Officier van Dienst bijvoorbeeld in een Touran of een Tiguan.

Het valt je wellicht op dat deze ID. Buzz ambulance geen zwaailichten op het dak heeft. Dat is bewust gedaan. Zwaailichten gaan namelijk ten koste van de stroomlijn en daarmee de range. Daarom zijn de zwaailichten in dit geval achter de ruiten geplaatst.

Wat dan weer minder goed is voor de actieradius: met deze ID. Buzz zal wel flink hard gereden worden. Hypermilen zal er niet bij zijn. Gelukkig hoeven er bij noodroepen meestal geen lange afstanden afgelegd te worden. De praktijkrange van 250 á 300 km zou dus voldoende moeten zijn, maar daar gaan UMCG nu achter komen. Het is voor hen namelijk ook een experiment.