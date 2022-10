Land Rover Defender wordt nog defensiever

De Land Rover Defender krijgt als optie bepantsering en dit maakt hem nog defensiever.

De Defender is al geen lullig autootje, maar als je deze optie aanvinkt ben je nog beter beschermt. Het Engelse merk werkt samen met Transco om een gepantserde Defender te leveren. Je kunt er nu eentje bestellen met Transco A-KIP (anti-kidnap) ballistische en explosiebeveiliging.

Land Rover Defender bepantsering

De bepantsering is alleen te koop voor het 110-model. De upgrades moeten je beschermen tegen allerlei soorten aanvallen. De auto is voorzien van lichtgewicht veiligheidsstaal en composiet voor de deuren, het dak en de voetenruimte. Natuurlijk is de voorruit en het portierglas ook voorzien van bescherming en er is een nieuwe scheidingswand tussen de kofferbak en het passagierscompartiment. Afgewerkt met een beschermend glazen raam.

De mate van bepantsering zie je terug in de VPAM 4 of VPAM 6 certificering. Dit is de schaal van terreur die iets kan weerstaan. De eerste vijf schalen worden gezien als ‘zachte bescherming’. Het kan bijvoorbeeld bescherming bieden tegen drie treffers uit een .44 Magnum. Maar je moet eigenlijk schaal 6 hebben, dan zit je toch wat comfortabeler als er op je wordt geschoten met bijvoorbeeld een AK-47.

Opties

De koek is hiermee nog niet op voor de Land Rover Defender. Je kunt nog wat extra opties bestellen. Er zijn runflat-banden, een zelfsluitende brandstoftank, heavy-duty raamheffers en ballistischebodembescherming ‘voor extra vertrouwen’. Wat de aanpassingen doen met de prestaties van de auto, dat is niet duidelijk. Feit is wel dat dergelijke aanpassingen het gewicht enorm verhogen.

Transco zegt zelf dat discretie de beste vorm van verdediging is. De auto valt dus totaal niet op. Weten ze je dan toch te pakken, dan is wat bepantsering wel zo fijn. Vanaf nu te bestellen voor elke bedreigde politici of crimineel.