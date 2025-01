De dikste snellader van het land staat in Zeeland

Het is bijna ironisch dat je voor de dikste snellader in Zeeland moet zijn.

Van alle 12 provincies was Zeeland altijd het ondergeschoven kindje wat snelladen betreft. Zo zeldzaam een tankstation is in de Australische outback, zo zeldzaam is het vinden van een publieke snellader in de provincie met de meeste zon.

De bekendste snellader van Zeeland staat niet eens in Zeeland. Dat is de befaamde 50 kW lader van Fastned in Vierpolders. Als je op de N57 richting Zeeland tjokt kom je deze Fastned-locatie tegen. Er zijn wel andere Fastned-laders, zoals bijvoorbeeld in Oude-Tonge en in ‘s-Heer Arendskerke. Maar dat zijn niet bepaald snelladers die op de route liggen als je bijvoorbeeld in Renesse of Burgh-Haamstede moet zijn.

Maar de verlossing is gekomen! De dikste snellader van Nederland is vanaf heden te vinden in Zeeland. Van het lulligste jongetje van de klas naar de slimste en beste met de mooiste rapportcijfers. Autel Energy Europe heeft in samenwerking met Orange Charging de eerste MaxiCharger DH480 geïnstalleerd in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen. Heb je nog steeds niks aan als je in Renesse of Burgh-Haamstede moet zijn, maar toch.

Welke strateeg dit bepaald heeft geen idee. Het is precies zo’n uithoek van Nederland waar echt NIEMAND komt, tenzij je er moet zijn. Dikke aanrader trouwens op een zondagochtend als je door polderwegen wil scheuren zonder verkeer. Je komt er geen hond tegen, letterlijk.

Het is de eerste snellader in Nederland met een laadsnelheid van maar liefst 480 kW. De meeste elektrische auto’s kunnen dit piekvermogen helemaal niet laden, maar de techniek in Biervliet is er klaar voor! Tegenwoordig is de Westerscheldetunnel tolvrij. Vergeet Antwerpen, dit is nu dé manier van Nederland de grens met België over te steken. Zo omzeil je mooi die achterlijk drukke Fastned bij Hazeldonk als de vakanties weer zijn aangebroken en leaserijdend Nederland nog even snel de EV wil volladen voordat ze België doorkruizen. Stukkie omrijden, maar dan heb je wel aan een 480 kW lader gestaan. In Zeeland.