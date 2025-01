Kabinet weet het niet meer, jij mag de verkeersproblemen oplossen

Je kunt nu zelf aangeven wat de beste maatregelen zijn om het verkeer veiliger te maken in Nederland.

Elke ochtend opstaan, in de spiegel kijken en ja hoor. Je bent nog steeds Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Schoof die de deftige taak heeft Nederland veiliger te maken op het gebied van verkeer. Want de laatste jaren gaat dat niet zo lekker, blijkt uit de cijfers.

Je kunt nu zelf Barry Madlener spelen, of de beste man een handje helpen. De Rijksoverheid heeft namelijk een speciale website opengesteld waarin je mening wordt gevraagd hoe het verkeer in Nederland veiliger kan. Best slim. In plaats van een duur bureau in te huren met zogenoemde experts en ellenlange vergaderingen lanceer je gewoon een website. Kunnen Nederlanders lekker zelf hun mening geven. Graties. Democratisch hoor!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt de uitkomsten van de vragenlijst in het maken van een aanvullend maatregelenpakket voor verkeersveiligheid. In 2023 vielen er 684 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Ook was er sprake van 7.400 ernstig verkeersgewonden.

De meeste slachtoffers vallen onder de fietsers. De EU-ambitie is om 0 verkeersdoden te hebben over 25 jaar, er is dus werk aan de winkel om die voorlopige utopie tot een realiteit te maken.

De verwachting is dat het aantal verkeersgewonden, ondanks maatregelen, gaat stijgen de komend jaren. De bevolking groeit, er worden meer kilometers afgelegd en er zijn meer bejaarden dan ooit op de fiets actief. Laatstgenoemde is de meest kwetsbare doelgroep.

Op de website hoeveiligonderweg.nl kunnen Nederlanders online aangeven wat volgens hen de beste maatregelen zijn om het verkeer in Nederland veiliger te maken. De vragenlijst is voor iedereen beschikbaar, aldus de Rijksoverheid in een nieuwsbericht. Das niet helemaal waar, onderzoeksbureau Populytics heeft toch graag dat je minimaal 16 jaar oud bent. Om nou immers een kind van vijf om zijn mening te vragen..

Meedoen kost 20 minuten van je leven en je kunt niet eens een iPad winnen. Ja, wat is dat nou?