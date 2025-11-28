De domste file ooit stond gisteravond op de A12

Wie gaat het ze zeggen?

Het is weer die tijd van het jaar. Donker, nat en dus recordfiles. Maar gisteravond bij afslag 23a richting Veenendaal en Rhenen werd wel een heel bijzondere kunstmatige file in het leven geroepen. Beelden van Rijkswaterstaat liegen niet: dit ziet er best wel knullig uit.

Rond kwart voor zes spotte Rijkswaterstaat iets wat op het eerste gezicht leek op een vertrouwde, doodnormale avondspitsfile: een rij auto’s op de vluchtstrook die ogenschijnlijk stond te wachten om de afrit te pakken. Niks bijzonders, zou je denken. Behalve dan dat de daadwerkelijke afrit zelf nog tientallen meters verderop lag. En dat die “eerste auto” in werkelijkheid een stilstaande vrachtwagen was waarvan de chauffeur dacht: dit is een prima plek voor een dutje.

De man had zijn truck stilgezet op de vluchtstrook, zo’n 50 meter vóór de daadwerkelijke uitvoegstrook. Wat in Nederland overigens verboden is, je mag de vluchtstrook niet gebruiken om een uiltje te knappen. De automobilisten achter hem dachten dat dit de wachtrij voor de afrit was en sloten keurig aan. Iets met één schaap..

Het resultaat: een perfecte imitatie van een file, maar dan eentje die volledig gebaseerd was op misverstanden. Een soort collectieve optische illusie op wielen. En dat allemaal middenin de drukste avondspits van het jaar, goed voor maar liefst 1.218 kilometer echte verkeersellende. Zouden ze deze kunstmatige file hebben meegeteld?

Het is maar goed dat Rijkswaterstaat meekeek op de camera’s, want anders stond deze file er nu nog. Een weginspecteur ging poolshoogte nemen en trof de chauffeur rond 17.59 uur nog altijd in zijn geparkeerde cabine aan. De trucker mocht direct doorrijden en vermoedelijk ook snel uitleggen waarom hij dacht dat de vluchtstrook een prima powernaplocatie was. De woordvoerder van Rijkswaterstaat kon niet zeggen hoe lang de nepfile heeft bestaan, maar reken er maar op dat menig bestuurder zich onderweg heeft afgevraagd waarom er geen enkele beweging in zat.

Rijkswaterstaat liet op X alvast weten dat de man waarschijnlijk een bekeuring kan verwachten. Niet heel verrassend, want slapen op de vluchtstrook is ongeveer net zo’n goed idee als parkeren op een zebrapad “omdat je alleen even snel brood moet halen.”

Het is achteraf vooral een bijzonder voorbeeld van hoe groepsgedrag in het verkeer kan ontsporen. Hoe één slaperige chauffeur erin slaagt een gehele file te creëren op basis van een misverstand.

De volgende keer dat je in de file staat en je je afvraagt waarom het allemaal zo langzaam gaat. Misschien ligt iemand er wel te pitten..