Ken jij deze bijzondere stationwagon met Mustang V8 nog?

Britse flair, Amerikaanse motor en de praktische aard van een stationwagon: op Marktplaats staat er één.

De jaren ’00 waren een gekke periode voor MG Rover, zoals de samenwerkende MG en Rover gingen heten nadat BMW de krenten uit de pap had gevist. Terwijl er in het korte bestaan van MG Rover tussen 2000 en 2005 wel modellen gebouwd en verkocht werden. Zo was het idee dat drie series reeds onthulde Rovers zouden voortbestaan als de 25 (kleine hatchback), 45 (middenklasse liftback/sedan) en 75 (grote sedan/estate). MG werd het merk dat alles een sportieve draai kon geven middels de op deze modellen gebaseerde ZR, ZS en ZT. En die MG ZT kon je krijgen met de motor van een Ford Mustang.

Mustang V8

Je kent wellicht de MG X-Power SV nog wel. Dit halo-project uit deze MG Rover-periode had de ‘Mustang V8′ ook voorin liggen. We noemen het wel de Mustang V8, maar het gaat om de Ford Modular V8 die (in bepaalde auto’s aangepast) in veel Fords heeft gelegen. Ook de X-Power SV dus, die de motor kreeg nadat autofabrikant Qvale overging naar MG Rover, die dan weer de basis van de DeTomaso Bigua hadden gepakt om de Qvale Mangusta te bouwen. En die had dan weer als basis die Modular V8. Ziedaar, een connectie tussen de Mustang V8 en MG Rover.

Als MG toch dikke sportieve Rovers ging bouwen, waarom dan niet die V8 voorin de MG ZT leggen? Zo kwam de MG ZT 260 tot stand. En ja, die kwam er ook als estate, de ZT-T 260. Nou zeggen we nooit nee tegen een 4.6 liter grote V8 voorin een grote estate, maar een vermogen van 260 pk lijkt toch ietwat onder de potentie te zitten (andere grote auto’s met V8 zochten rond die tijd de grenzen van de 500 pk op). MG plande ooit een MG ZT met 500 pk, die als XPower 500 wel als concept bestaat.

MG ZT-T 260 op Marktplaats

Toch klinkt het recept wel erg cool, een dikke Mustang V8 voorin een flinke stationwagon. Cool genoeg om deze unieke occasion op Marktplaats aan te durven? Je mag namelijk een donkerblauwe MG ZT-T 260 kopen. Wellicht niet het alternatief voor een Audi RS 6 Avant of Mercedes E55 AMG dat het op papier kan zijn, maar geluid telt ook mee. En hey, 0 naar 100 in 6,2 seconden is ook niet verschrikkelijk. Bovendien gaat schakelen met de hand. Ze waren er wel met automaat, maar de handbak was des tijds sneller. En laten we wel wezen, leuker.

De verpakking van een flinke Rover 75 Estate als basis moet je ding zijn. Ondergetekende (wiens mening vaak haaks staat op anderen) vindt de flinke facelift die in de laatste jaren werd doorgevoerd met de enkele koplampen veel geslaagder dan het gedateerde oermodel. Elke MG ZT-T werd afgemaakt door grote sportieve velgen en minder chroom vergeleken met de Rover 75, maar hints dat dit de extra sportieve 260 is zijn schaarser. De uitlaten en de V8-badge verraden het wel.

Evenals het Mustang-paard dat terugkeert bovenop het motorblok en in de MG-badge. Voor zover wij weten is geen van deze beiden origineel zo geleverd, maar wel een populaire modificatie om het kloppende hart van de auto te benadrukken.

Kopen

Wat kost dat nou, zo’n MG ZT-T 260 op Marktplaats? Dat is een lastige, want het gaat hier om de meest zeldzame versie van een zeldzame auto. Een snel rondje zoeken leert dat MG Rover er zo’n 1.000 heeft gebouwd, maar dat geldt voor ALLE exemplaren van de Rover 75 met V8. Het wordt niet specifiek hoe veel daarvan een ZT, laat staan ZT-T is, wel dat de sedan enorm veel populairder was dan de estate. En dan is dit ook nog eens een linksgestuurd exemplaar, daar de Britten de humor van de MG’s sneller inzagen dan wij.

Voor Nederland zijn de feiten als volgt. De RDW heeft maar acht registraties van de MG ZT-T 260. Zeven daarvan zijn origineel Nederlands, de achtste is eentje uit 2004 die in 2005 geïmporteerd is. Van de acht zijn er vijf later geëxporteerd of gesloopt, behalve deze blauwe en dus twee anderen. Dus ja, wachten tot je deze kans weer krijgt is als wachten op een eenhoorn: de kans is erg klein. Dat zorgt ervoor dat, ondanks de nette staat, de prijs fors is. Net als de kilometerstand.

Die laatste bedraagt namelijk 295.250 kilometer. Nou zegt dat niet veel over hoe de auto bijgehouden is, maar toch. Het zijn veel kilometers voor een MG ZT-T 260 op Marktplaats waar 22.500 euro voor wordt gevraagd. De prijs van zeldzaamheid, al heb je natuurlijk weinig tot geen soortgenoten om het mee te vergelijken. Durf jij? Neem dan snel een kijkje bij de advertentie op Marktplaats.