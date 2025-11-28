Heet! Lotus propt een verbrandingsmotor in de Eletre

Ook Lotus krabbelt terug van een volledig elektrische ambitie.

“We gaan alleen nog maar elektrische auto’s maken in de nabije toekomst”. Hoeveel automerken hebben dat zinnetje wel niet in vergelijkbare vorm uitgesproken? Volvo, Bentley, noem ze maar op. Stuk voor stuk komen ze terug op die beslissing aangezien de markt helemaal niet op EV Only zit te wachten. Lotus is het volgende merk in dit illustere rijtje.

Lotus gaat hybride

De Evora zou het laatste model zijn met een verbrandingsmotor. De Eletre en de Emeya waren de toekomst: volledig elektrische auto’s in het luxe segment. Want het gaat helemaal niet zo lekker bij het van oorsprong Britse merk en dus moeten ze terug naar de tekentafel.

Het merk gaat plug-in hybrides maken. En jawel, de eerste kandidaat is de Eletre. Tijdens de kwartaalcijfers liet topman Feng Qingfeng weten dat Lotus zijn eerste PHEV in januari officieel aan de wereld toont. Daarover bericht Autocar.

De stekkervariant van de Eletre verschijnt in 2026 in Chinese showrooms en komt later dat jaar in de herfst naar Europa. Net als de EV, moet de PHEV een krachtige variant worden. Lotus spreekt over een systeemvermogen van 912 pk. De SUV krijgt luchtvering en een actief stabilisatiesysteem om ervoor te zorgen dat het ook nog leuk stuurt. De Eletre R heeft ook meer dan 900 pk, maar met een ICE is er een heel andere rijdynamiek en gewichtsverdeling. Vandaar dat Lotus opnieuw naar het model moet kijken, dat eigenlijk als EV bedacht en uitgebracht is.

Het volledig elektrische plan van Lotus richting 2028 bleek te ambitieus. Vooral in het premium- en luxesegment stokt de vraag naar EV’s. Met de keuze om PHEVs aan te trekt Lotus volgens Feng nieuwe klanten binnen en houdt het bestaande kopersgroepen tevreden.

Er speelt nog iets mee: de EU-tarieven op in China gebouwde EV’s. Door een verbrandingsmotor in het geheel te lepelen en het als PHEV te classificeren, glipt Lotus deels onder die strengere invoerheffingen uit. Slim, want Lotus kan elke meevaller goed gebruiken. Het merk noteerde dit jaar tot nu toe een operationeel verlies van 357 miljoen dollar, terwijl de afzet – mede door Amerikaanse tarieven – met 40% kelderde tot 4.612 auto’s. Zelfs in thuisland Groot-Brittannië daalde de verkoop met 27%.

De PHEV is het nieuwe normaal in luxe autoland. Van Porsche tot Bentley en van Lamborghini tot Ferrari. Nu mag Lotus zich tot dat rijtje voegen. Wat is het volgende mark dat terugkrabbelt van zijn EV-strategie. Maserati misschien? Place your bets!