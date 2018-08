De duurste Abarth occasion van Autotrack

Heb je wel iets bijzonders op de oprit.

Van de Abarth 500 zijn tegenwoordig tig varianten op de markt verkrijgbaar. De leukste is misschien wel de Abarth 695 Biposto Rennsport met een sequentiële versnellingsbak. Meer hardcore ga je het niet krijgen. Daar staat wel een machtige prijs tegenover.

Op Autotrack.nl wordt bijvoorbeeld een dergelijke Abarth aangeboden voor maar liefst 51.800 euro, wat het een wel heel duur speeltje maakt. De 1.4 T-jet levert in deze variant 191 pk. Dit exemplaar is mat(?) grijs van kleur, wat wellicht een tikkeltje saai is voor dit type auto.

De hot hatch stamt uit 2015 en heeft 2.500 kilometer op de klok. Met de sequentiële versnellingsbak, de racestoelen en gordels, het keiharde onderstel, de Akrapovic uitlaten en het gebruik van carbon is dit in feite een circuitauto met een kenteken. Ja, je kan heel veel ander mooi en leuk spul kopen van dat geld, maar de Abarth 695 Biposto moet het dan ook van een eigen publiek hebben. Bekijk de advertentie hier.