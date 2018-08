Sweet! Er komt een oplossing voor gemengde huwelijken

Nooit meer vechten om wie er aan de knoppen draait.

In het stenen tijdperk bestond er een spreekwoord dat luidde ‘twee geloven op een kussen, dan slaapt de duivel ertussen’. Gelukkig doen de meesten onder ons tegenwoordig wat relaxter over religie, dankzij Faithless is god nu immers een DJ. Maar, dat wil niet zeggen dat er geen onoverkomelijke verschillen meer kunnen bestaan tussen tortelduifjes. De een kan bijvoorbeeld voor Ajax zijn en de ander voor Feyenoord. De een graaft ouderwets benzine stoken en de ander Tesla. Of de een wil continu naar rap luisteren en de ander naar rock. Nou zou dát misschien nog samen kunnen gaan, getuige de enge banger van Aerosmith en Run DMC, maar wat nou als een van de twee partijen naar -oh gruwel- 100 procent NL wil luisteren?

Tot nu toe was dat voldoende reden voor een directe aanvraag van de scheidingspapieren, maar Kia presenteert nu een workaround in de vorm van Separated Sound Zones. Het idee is letterlijk afzonderlijke ‘geluidzones’ in de auto creëren zónder daarbij gebruik te maken van koptelefoons. En natuurlijk ook zonder gebruik te maken van separatiewanden of iets dergelijks, althans geen fysieke exemplaren. Het systeem maakt in basis namelijk slim gebruik van moderne noise cancellation technologie. Het allermooiste: het is de bedoeling dat ondanks het feit dat je naar verschillende muziek luistert, je alsnog gewoon een gesprek met elkaar kan hebben. Een en ander wordt duidelijk gemaakt in onderstaande video.

Kia (en Hyundai) hopen het concept, waar ze uiteraard al enkele jaren aan werken, over twee jaar productieklaar te hebben. De techniek staat voor niks!