Verstappen vierde snelste coureur ooit, aldus F1-onderzoek

Volgens de Formule 1 is Verstappen de vierde snelste coureur aller tijden.

Formule 1 kan een van de mooiste sporten zijn om naar te kijken. Ok, dan moeten races op Barcelona en Paul Ricard worden vermeden. Het nadeel is dat het heel erg lastig is om aan te wijzen wie de beste is. Als je de snelste auto van het veld hebt, dan kun je wereldkampioen worden. Vraag maar aan Damon Hill en Jacques Villeneuve.

Formule 1

Tot voor kort moesten we het doen met gestaafde meningen, goede herinneringen en gekleurde ideaalbeelden. De Formule 1 organisatie heeft daar een einde aangemaakt. In samenwerking met een partner van hen hebben ze namelijk alle gegevens op een grote hoop gegooid en dit is het resultaat. Voor de Nederlandse fans is er goed nieuws: Verstappen is de vierde snelste coureur.

Algoritmes

Vervolgens is er met allerlei software algoritmes ‘kaas’ van gemaakt. Van alle coureurs zijn de gegevens vergeleken met die van un teamgenoot. Ook werd er gekeken naar de kwalificaties. Deze werden vervolgens met elkaars teamgenoten en soortgenoten vergeleken. Ook werd er rekening gehouden met de leeftijd en comebacks van meer dan drie jaar.

Warrig

Het gaat dus om absolute prestaties en in relatieve zin met hun teamgenoten en tijdsgenoten. Warrig? Ja, dat vonden wij ook. Wellicht dat iemand in de comments het bijzonder scherp kan uitleggen. Het probleem is wel dat je een beetje een goede auto nodig hebt om je in de kijker te rijden. Zowel Gaston Mazzacane, Robert Doornbos als George Russel rijden c.q. reden constant achteraan in de slechtste auto, maar houden wel het midden tussen zeldzaam slecht, lekker gemiddeld en bijzonder goed.

Puur talent

Let wel: het gaat om puur talent, dus bandenmanagement, het niet overbelasten van je auto en regenrondes werden niet mee genomen. Sterker nog, als je als coureur niet briljant was in kwalificaties, maar wel qua races, dan komt dat in dit onderzoek niet uit de verf. Dus wat dat betreft logisch dat Verstappen slechts vierde snelste coureur is.

Enfin, na het onderzoek kapot-gerelativeerd te hebben, is hier de top 20 voor je:

Positie Coureur Time delta 1 Ayrton Senna 0,000 2 Michael Schumacher 0,114 3 Lewis Hamilton 0,275 4 MAX VERSTAPPEN 0,280 5 Fernando Alonso 0,309 6 Nico Rosberg 0,374 7 Charles Leclerc 0,376 8 Heikki Kovalainen 0,378 9 Jarno Trulli 0,409 10 Sebastian Vettel 0,435 11 Rubens Barichello 0,445 12 Nico Hülkenberg 0,456 13 Valtteri Bottas 0,457 14 Carlos Sainz 0,457 15 Lando Norris 0,459 16 Daniel Ricciardo 0,461 17 Jenson Knoopje 0,462 18 Robert Kubica 0,463 19 Giancarlo Fisichella 0,469 20 Alain Prost 0,514

Bottas

Waarschijnlijk dat er ergens een paar dingen misgaan. Verstappen vierde snelste coureur is voor Nederlandse fans veels te laag. Volgens Tom Coronel is Verstappen juist veel beter, want hij warmt zijn banden op in de regen. Want de meeste coureurs zijn nu actief. Sowieso, op Schumacher, Prost en Senna na zijn er nauwelijks grootheden uit de jaren ’80 en ’90. Oh, en volgens @jaapiyo kan Heikki Kovalainen nooit zó hoog staan. Hij vindt zelfs Bottas beter. Dus zoals meerdere onderzoeken, lijstjes en overzichten: de discussie is relevanter dan het onderwerp.