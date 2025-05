De duurste camperbus van Marktplaats heeft een vaste trap!

Koop de duurste camperbus van Marktplaats inclusief een vaste trap. Dit kampeerbusje kost net zoveel als een appartement in 2020…

Wie een huis wil kopen in Nederland moet diepe zakken hebben, een welwillende bank of een rijke papa en mama. Een huis in Nederland kostte in maart 2025 namelijk gemiddeld 513.350 euro. Misschien niet zo gek dat onder jongeren het digital nomad bestaan zo aanslaat.

Dan koop je gewoon een ex-rental bus en bouw je hem om tot je eigen tiny house op wielen. Maar als je wel wat geld hebt, misschien niet genoeg voor een stenen huis, dan is deze 4×4 kampeerbus misschien wat voor jou.

Hij kost net zoveel als een appartement gemiddeld in ons land in 2020 moest kosten, maar dan heb je er wel meteen een auto bij. En je kunt natuurlijk je kamp opslaan waar je maar wil.

Compromisloze vrijheid

De adverteerder op Marktplaats prijst de camperbus aan met de term “compromisloze vrijheid”. Die is dus kennelijk te koop. De Hymer Venture S die wordt aangeboden is namelijk van alle gemakken voorzien en je kunt er comfortabel mee off-the-grid.

Onder het huis op wielen schuilt namelijk een Mercedes chassis met een 190 pk sterke euro 6e dieselmotor. Zelf schakelen hoeft niet, het is een automaat, en als je van de gebaande paden af wil om dat ene fijne plekje op te zoeken aan de rand van de cliff dan kan dat, want hij is 4×4.

Dik in de spullen

Voor de prijs van wat een appartement eigenlijk niet eens zou mogen kosten, ben je van alle gemakken voorzien. Autotechnisch gezien krijg je alles wat je hartje begeert, denk aan zaken als een achteruitrijcamera, cruise control, navigatie, stoelverwarming en de nodige veiligheidsystemen.

Qua campercomfort is écht alles aanwezig om in de rimboe te verdwijnen. Hij heeft vier 80 Ah lithium accu’s, drie zonnepanelen, airconditioning, douche, toilet, hagelbestendig dak, een omvormer én een vaste trap naar de slaapzolder waar je een matras van traagschuim op een bedbodem met schotelveren aantreft.

Nou kost deze bus twee keer zoveel als het huis waar ik hier in Italië in woon, maar dan hoef je geen meubels meer te kopen en ook geen auto. In het hier getoonde exemplaar zit namelijk niet alleen een keramisch toilet (505 euro) en een 1.800 watt Truma Airco (2.025 euro), maar ook een setje campingstoelen en een tafeltje om buiten te zetten (500 euro).

Duurste camperbus van Marktplaats

Al dit lekkers (en nog veel meer) maakt deze Hymer Venture S de duurste camperbus van Marktplaats. Voor de lieve som van 291.390 euro koop je jouw compromisloze vrijheid en houdt niets je tegen om de hele wereld door te trekken. Nou ja, behalve Griekenland dan, daar ben je niet welkom.

Zelf nog even verder lezen naar wat er nog meer te beleven is in de duurste camperbus van Marktplaats? Alle details staan in de advertentie. Kopen dan?