De duurste Cayman van Nederland: dit is 'm! - Autoblog.nl

We hebben de duurste Porsche Cayman van Nederland gezocht. En gevonden.

Onlangs is de Porsche 911 GT3 onthuld. We vinden het allemaal een geweldige wagen, zonder dat we er één meter in hebben gereden. Dat is logisch, want het team van Andreas Preuninger en de zijnen laten zelden een steek vallen.

Aan het begin van deze week gingen we even kijken wat je bij de concurrentie kwijt bent voor hetzelfde geld. De Porsche 911 GT3 is bijna een supercar qua prestaties, maar ook qua prijs. Met een prijs van 236.000 euro is het een zeer dure auto. Purist zijn is niet een goedkope bezigheid.

Purist

Maar als je een purist bent en een moderne Porsche wil rijden, is de duurste Cayman van Nederland dan niets? We gingen even kijken naar de prijzen. En wat blijkt, ze zijn absoluut erg duur, maar het is enigszins te doen als je in de top 1% zit. Het exemplaar dat wij vonden was rood van kleur, iets dat uitstekend matcht met de remmen. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Guards Red voor de lak en de rode remmen standaard zijn.

GT4 (geen 718)

Het is nog echt een Porsche Cayman GT4, géén 718. Dus deze duurste Cayman van Nederland heeft nog de oude 991-Carrera S motor met 385 pk. Deze atmosferische 3.8 klinkt stiekem lekkerder dan de nieuwe 4.0. Ook mooi meegenomen, die handbak was ditmaal geen bijzondere optie, maar de enige mogelijkheid. Ondanks dat het een pure Porsche is, zitten dingen als navigatie, cruise control, climate control en dergelijke er gewoon op.

Uitrusting goedkoopste Cayman van Nederland

Sterker nog, het lijkt een standaard-exemplaar te zijn. Nu is dat vaker het geval met Porsches. Nader onderzoek wijst in veel gevallen uit dat er toch voor 15 mille aan opties op zit. De aluminium interieurlijsten, zilveren stiksels en rode gordels zijn bijvoorbeeld al opties. Maar even eerlijk: hoeveel opties heb je werkelijk nodig op een Cayman GT4?

prijs duurste Cayman van Nederland

Dit exemplaar staat in Nederland te koop voor de prijs 109.750 euro. Ter vergelijking, een nieuwe 718 Cayman met fabrieksgarantie is aanzienlijk goedkoper (86.800 euro). Ook een Porsche 718 Cayman T kost minder geld (96.700 euro). Zelfs een 718 Cayman S met 350 pk kan voor minder geld meegenomen worden (106.200 euro). En al die exemplaren zijn standaard ook gewoon rood. Eerlijk is eerlijk, de duurste Cayman van Nederland heeft net iets meer dan 10.000 km op de klok staan.

Dus dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Waar zou jij voor gaan? Een nieuwe Cayman, Cayman T of Cayman S? Of ga je voor zo’n lekkere zescilinder? Laat het weten, in de comments!

Check het geluid in onze rijtest:

De duurste Cayman van Nederland kun je hier bekijken!