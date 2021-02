Hoe interessant zijn deze Chinese auto's in de lease? - Autoblog.nl

De Chinese auto’s zijn in Europa gearriveerd! Het begon met de MG ZS EV en nu zijn ook Seres 3 en Aiways U5 hier. Tijd voor een vergelijking.

De diversiteit van (elektrische) auto’s in Europa neemt toe. Consumenten krijgen steeds meer te kiezen. Voor het eerst is er keuze uit meerdere Chinese auto’s. Ze hebben allemaal gemeen dat het om elektrische auto’s gaat. In het geval van de Seres 3, Aiways U5 en MG ZS EV zijn het ook nog eens crossovers. De Nederlandse leaserijder kan in plaats van de gebruikelijke merken ook voor één van deze kandidaten kiezen.

Chinese elektrische auto’s vergelijken

De drie Chinese elektrische auto’s hebben een vanafprijs van onder de 40.000 euro. Dat maakt ze al op papier interessant. Maar je kijkt natuurlijk ook verder dan het fiscale plaatje. Hoe zit het met comfort, luxe en kwaliteit aan boord van deze EV’s? In deze Autoblog video pakten we de Seres 3, Aiways U5 en MG ZS EV beet en kijken we tevens naar de prijs als leaseauto.

Seres 3

Een nieuwkomer met een nog relatief onbekende naam is de Seres 3. Net als de MG is dit een compacte crossover. De eerste indruk van de elektrische auto valt niet tegen! Het is toch moeilijk vooraf te bedenken wat je kunt verwachten. Het komt immers niet elke dag voor dat je op stap gaat met een, voor in Europa, nieuw automerk. Een minpunt is dat de EV slechts één fase kan laden. Maar dat hebben alle drie de auto’s gemeen.

Aiways U5

De grootste van het stel. Deze Aiways U5 is juist door zijn formaat heel interessant. Je hebt voor het geld een relatief grote SUV. Voor de prijs van een Volkswagen ID3 rij je een flinke SUV met een lengte van maar liefst 4,68 meter. Daarnaast heeft de Aiways het mooiste design van deze Chinese auto’s, nietwaar?

MG ZS EV

Een bekende kandidaat. De MG ZS EV kwam eind 2019 op de markt en was toen meteen een succes. Door zijn lage prijs en de toen nog lage bijtelling vlogen het aantal kentekens bij de RDW de deur uit. Ook in 2021 is de ZS EV nog steeds fiscaal aantrekkelijk. Een goedkopere elektrische crossover dan deze MG ga je voorlopig niet vinden.

De Seres 3, Aiways U5 en MG ZS EV zijn verkrijgbaar via Autoblog partner Mobility Service. Bekijk de Autoblog video waar tarieven, rijeigenschappen en de kwaliteit van de Chinese auto’s besproken worden.