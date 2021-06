Mercedes G63 AMG occasion heeft een gekke kleur - Autoblog.nl

Dat vindt Mercedes overigens zelf van deze G63 AMG editie die als occasion te koop staat.

Drie keer is scheepsrecht. Dus als ik jullie al twee keer een lekkere groene occasion presenteer, moet er eigenlijk nog een derde en laatste keer aan die voorwaarden voldaan worden. Omdat de vorige exemplaren een BMW en een Audi betreffen, was het deze week de beurt aan een Mercedes.

Groen

De zoektocht naar een mooie, donkergroene E- of S-Klasse met bruin of beige interieur liep echter al snel spaak. Bovendien zou het mooi zijn als het een Designo-kleurtje betreft, aangezien het de vorige keer ook om BMW Individual en Audi Exclusive ging. Laten we ons daar eens op richten. We hebben iets groens gevonden. Iets wel heel groens.

Crazy Color Edition

Een bizarre kleur, maar zo heeft Mercedes deze G63 AMG die als occasion opduikt ook ooit in de markt gezet. Designo maakte in 2016 de Crazy Color Editions van de G63 en G65 AMG. Het idee is simpel: er kwam een vijftal kleuren op de markt te brengen waarin de G-Klasse nog meer opvalt. Je had de keuze uit de subtiele en zelfs fraaie Tomato Red (150), AMG Solar Beam (CC5) en Galactic Beam (CC2). Opvallen deed je met ofwel Sunset Beam (CC1) of Alien Green (CC3). Die laatste is de kleur waarin deze Mercedes G63 AMG occasion op Marktplaats is gespoten. Overigens werd elke Crazy Color Edition voorzien van wat contrast met een zwart dak, zwarte spiegels, zwarte wielkasten en zwarte velgen. Zo kun je er een herkennen op straat.

Te koop

Je kan er dus ook eentje bezitten. Deze aliengroene Mercedes G63 AMG occasion is verder van alle gemakken voorzien. Leren bekleding, een Harman/Kardon audio-installatie en nog veel meer. De G63 werd gebouwd in 2017 en klokte in die tijd 39.750 km.

V8

Bij de BMW en Audi in het groen ging het om een basismotor. In theorie is dit ook een basismotor, het is namelijk de kleinste motor waarmee de Crazy Color Edition geleverd werd. Maar dat is een excuus zoeken, want deze 5.5 liter grote AMG V8 voorin de Mercedes G63 AMG occasion is bepaald geen spaarblok. 572 pk en 760 Nm katapulteren deze terreinwagen naar 100 km/u in 5,4 seconden. Hard geweld.

Met een harde prijs: deze Mercedes G63 AMG mag je als occasion van Marktplaats plukken voor 139.940 euro. Flink geld voor een flinke auto en opvallen is een garantie.