BREEK: Norris vervangt Vandoorne bij McLaren [updated]

De cirkel is compleet.

“We wish Stoffel all the best in whatever direction he chooses to take.” Pijn-lijk. Jawel, precies datgene waarover al wekenlang wordt gespeculeerd is zojuist door de Britse equipe bevestigd. Stoffel Vandoorne, de zeer sympathieke Belg, wordt na dit seizoen door McLaren de laan uitgestuurd.

Het eens zo succesvolle McLaren geeft geen reden voor het vertrek van Vandoorne, maar het ligt in de lijn der verwachting dat het te wijten is aan zijn prestaties. Vandoorne rijdt sinds zijn full-time intreden in de Formule 1 in de schaduw van Fernando Alonso. Dit jaar alleen al was Vandoorne geen enkele keer sneller in de kwalificaties dan zijn Spaanse teamgenoot.

Aan de andere kant, Stoffel heeft buitengewoon veel pech gehad. Niet alleen dat, in vrijwel alle wedstrijden heeft hij de mindere auto gekregen. De enkele keren dat het eindelijk in zijn voordeel leek te vallen, kreeg hij alsnog te maken met bijvoorbeeld een opgeblazen Renault-motor.

Het is niet bekend waarheen Stoffel Vandoorne vertrekt. De Belg, die sinds 2013 deel uitmaakte van McLaren’s Young Driver Programme, heeft verschillende connecties in de paddock, maar vooralsnog lijken er geen concrete deals op tafel te liggen. Hoewel Vandoorne zeker wordt gewaardeerd als coureur, heeft hij de statistieken tegen zich. Het is dus nog maar de vraag of we hem volgend jaar op de F1-grid tegenkomen.

Overigens is het tamelijk opmerkelijk dat McLaren Vandoorne de zak geeft. Immers heeft Fernando Alonso eerder al aangegeven dat hij volgend jaar niet in de Formule 1 te vinden is. Met de aankondiging Vandoorne de laan uit te sturen, hebben ze in 2019 totaal geen continuïteit. Dit is iets dat een team als McLaren, dat zich momenteel diep in de moeilijkheden bevindt, toch wel kan gebruiken.

McLaren zal de volledige line-up van volgend jaar snel onthullen. Op het moment van schrijven is alleen het stoeltje van Carlos Sainz Jr. bevestigd. De 24-jarige volgt in de voetsporen van zijn jeugdidool, maar wie de zetel van Vandoorne over zal nemen, is nog niet bekend. Momenteel lijken vooral Sergio Perez, Esteban Ocon en Lando Norris te worden overwogen. Laatstgenoemde is overigens de oogappel van huidig McLaren CEO Zak Brown. Een belangrijk detail in het nadeel van Vandoorne is dat hij destijds werd aangenomen bij McLaren, toen het team nog onder leiding stond van Ron Dennis.

UPDATE: Heel lang hebben we niet hoeven wachten op de aankondiging van McLaren. Een uur nadat de Britten bekendmaakten dat Vandoorne volgend jaar niet meer voor hen uitkomt, kondigen ze aan dat McLaren-pupil Lando Norris volgend jaar zijn stoeltje overneemt. Norris heeft een meerjarige deal getekend met Mclaren. De 18-jarige Brit maakt sinds begin 2017 deel uit van het Young Driver Programma en heeft de afgelopen jaren talloze hoge ogen gegooid. Niet alleen domineerde hij in 2017 het Formule 3-kampioenschap in zijn eerste jaar, ook in zijn debuutjaar in de Formule 2 strijd hij direct om de titel.

Hiermee wordt de druk bij Toro Rosso vergroot om een opvolger te vinden voor Pierre Gasly, en mogelijk ook Brendon Hartley. De verwachting was dat Norris wellicht naar de Italiaanse renstal zou vertrekken, maar dat blijkt bij deze dus niet door te gaan.