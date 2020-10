Zo verloopt de import en export van EV's - Autoblog.nl

Welke elektrische auto’s vonden hun weg naar Nederland. En welke mochten vertrekken? Check hier alle info over de Import en export van EV’s!

De EV verkopen brengen altijd interessante cijfers naar boven als je ze vergelijkt met een jaar geleden. Maar dat is eigenlijk met de import en export van EV’s niet anders. Aan de hand van de VWE Automotive cijfers over de import en en export kunnen we eens kijken wat er gaande is. De cijfers zijn van kwartaal 1 tot en met 3 (januari t/m september) 2020. Uiteraard pakken we de cijfers van 2019 van dezelfde periode erbij om een vergelijk te kunnen maken.

Enorme groei import

Het eerste wat opvalt is dat er een enorme groei gaande is met betrekking tot de import. In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er 1.312 elektrische auto occasions over de grens ons land binnen. In dezelfde periode in 2020 is dit aantal gestegen naar 3.351. Dat is een groei van 155%, aldus VWE Automotive.

Kijk je naar de export dan is hier nagenoeg geen verandering te bespeuren. Sterker nog, de cijfers zijn gelijk gebleven. In de eerste drie kwartalen van 2019 gingen er 1.075 elektrische auto’s de grens over. Dit jaar is dat tot en met september weer 1.075 stuks. Een verschil van 0% dus.

Welke EV’s spelen een rol in de Import en export?

Als het gaat om de import is de Audi e-tron de absolute leider. Tot en met Q3 2020 kwamen er 481 stuks ons land in. Op nummer twee staat de Renault Zoe met 317 exemplaren. Een behoorlijk verschil dus. Het importeren van de e-tron is sowieso een opmerkelijke verandering in vergelijking met 2019. Toen werden er nog maar 18 exemplaren geïmporteerd. Een verandering van meer dan 2.500% dus.



Merk + Model 2019 Q1-3 2020 Q1-3 Groei 2020 1 Audi e-tron 18 481 2572% 2 Renault ZOE 237 317 34% 3 Hyundai Kona 38 273 618% 4 VW e-Golf 122 253 107% 5 BMW i3 137 176 28% 6 Fiat 500 286 155 -46% 7 Nissan LEAF 72 150 108% 8 Tesla Model 3 6 124 1967% 9 VW e-Up! 49 109 122% 10 Mini Electric – 109 – Bron: VWE Automotive

Exportcijfers

Kijk je naar de export dan is het de Tesla Model S die met name uit Nederland verdwijnt. Dat was vorig jaar ook al zo. De oudste exemplaren komen zakelijk niet meer in aanmerking voor de bijtelling van elektrische auto’s. Bovendien is het nog altijd een luxe en complexe auto. De Nederlandse particulier is meer fan van kleine compacte auto’s als occasion. Bovendien heeft niet iedereen een eigen laadpaal. Vandaar dat de exportmarkt belangrijk is voor de elektrische sedan. In de eerste drie kwartalen van 2019 gingen er al 584 de grens over, in 2020 is dat aantal 384.