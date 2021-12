Morgan toont eerste schetsen opvolger 3 Wheeler

Een opvolger van de Morgan 3 Wheeler is in aantocht, alleen moeten we nog even geduld hebben.

Morgan is natuurlijk ooit begonnen als bouwer van driewielige auto’s. Sterker nog: het Britse merk is er groot mee geworden. Na een afwezigheid van ongeveer 60 jaar debuteerde in 2011 de 3 Wheeler met V-twin S&S-krachtbron. Die driewieler moest in 2020 het veld ruimen. De S&S-motor voldeed niet meer aan de emissienormen.

Marktintroductie 2022

Gelukkig hoeft Morgan het niet lang zonder 3 Wheeler te stellen, want een compleet nieuwe generatie is in aantocht. Sterker nog: die komt al in de loop van 2022 op de markt. Met behulp van schetsen poogt Morgan het publiek alvast op te warmen.

De schetsen tonen een technische voorkant, gevolgd door een vloeiende vorm. Hierdoor lijkt het alsof de auto wordt ‘getrokken’ door de voorwielen. Andere ontwerpdetails zijn de zichtbare, mechanische componenten, overeenkomstig met eerdere Morgan driewielers.

Krachtbron van Ford

De nieuwe Morgan 3 Wheeler – het is overigens nog niet duidelijk of de Morgan weer exact deze naam krijgt – moet het stellen zonder S&S V-twin. Voor de nieuwe versie kiest Morgan voor een ongeblazen driecilinder verbrandingsmotor van Ford, waarmee Morgan’s relatie met Ford die begon in 1933, wordt voortgezet. Dat kan maar een ding betekenen: de nieuwe driewieler krijgt een EcoBoost-krachtbron.

Uiteraard valt de 3 Wheeler-opvolger weer volop te personaliseren. Er komt een lange lijst aan maatwerkopties en accessoires beschikbaar.

Steve Morris, voorzitter en CEO van Morgan Motor Company, zegt: “Morgan is ooit begonnen als bouwer van driewielige auto’s, en toen de 3 Wheeler in 2011 opnieuw werd geïntroduceerd, werd het de pijler van ons modellenportfolio. Daarom vinden we het belangrijk deze bloedlijn verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van de nieuwe driewieler is vanaf nul begonnen, we kunnen niet wachten om het volgend jaar aan de wereld te laten zien en de legende van het model voort te zetten.”