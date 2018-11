De duurste Toyota van AutoTrack heeft een koelkast

Tegelijkertijd is het ook de bruutste, gaafste, sterkste en bovenal duurste Toyota.

Je weet dat het niet verstandig is en toch wil je er eentje. Een Toyota LandCruiser 200. We zullen dat even toelichten. In de loop der jaren zijn er diverse LandCruisers geweest. Niet voor Europa is de LandCruiser 70, een noest werkpaard dat al sinds 1984 in productie is en technisch gezien het dichtste bij de oer-LandCruiser staat. De meest bekende in Nederland is de Land Cruiser ‘150’. Deze wordt hier ook verkocht en we hebben er rijtesten mee gedaan.

Dan is er een derde lijn van LandCruisers en dat is op dit moment de ‘200’. Deze werd in Nederland ook verkocht, maar is nu niet meer leverbaar. De 200 is de grootste en meest luxueuze Land Cruiser die je kon kopen. In Nederland werd deze variant de LandCruiser V8 genoemd, vanwege het feit dat de motor enkel leverbaar is geweest met twee motoren. Een V8 op benzine en een V8 op diesel. Het is precies die motor die in het vooronder ligt van de occasion van vandaag.

De motor is een gerrafinneerde krachtpatser. De 4461 cc grote V8 levert 272 pk en 650 Nm, dat vanaf 1.600 toeren al beschikbaar is. Deze motor is altijd gekoppeld aan een zestraps automaat. Heel erg snel is de V8 overigens niet, van 0-100 sprinten duurt 8,9 seconden en de topsnelheid stelt ook niet veel voor. Bij 210 km/u is de koek op. Dat komt mede door de aerodynamische eigenschappen en het leeggewicht van meer dan 2.600 kilogram. Maar vergeet niet dat de Land Cruiser dit bijna overal kan. Dankzij het gigantische koppel zul je in normale omstandigheden nooit tekort komen.

Qua opties was het in Nederland vrij eenvoudig bestellen. Op de ‘Executive’ zat alles wat je hartje begeerde. Ten opzichte van de minder luxe ‘VX’ had je items als automatische niveauregeling, camera aan de achterkant, navigatie, lederen bekleding, elektrische stoelen en zelfs stoelventilatie. De lijst met beschikbare items is bijzonder lang. Nog een voordeel: het is een Toyota Land Cruiser, dus deze auto houdt het langer vol dan welke auto dan ook. Het mag dan een van de minst politiek correcte auto’s zijn, in principe is het een hele duurzame auto. Je hoeft namelijk nooit meer een nieuwe auto te kopen, de LandCruiser doet het toch altijd. Met dat in het achterhoofd valt de vraagprijs van 115.599 euro best mee. De advertentie kun je hier bekijken.