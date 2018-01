Toyota Land Cruiser: rijtest en video

Als je op zoek bent naar een SUV waar lekkere “sportieve” grote velgen en een sportpakketje bij passen, dan kun je met een gerust hart de Land Cruiser overslaan. Als je daarentegen een auto wil die altijd en overal door kan gaan, dan moet de Land Cruiser op de shortlist staan.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Voor de gemiddelde Nederlandse automobilist is de reis naar kantoor al heel spannend als de Latte Machiato 10 graden te koud is en er een paar plassen op de weg liggen. Mocht je ook zo in de wedstrijd zitten, dan is een Land Cruiser wellicht niets voor jou. Voor de Nederlandse markt is de Land Cruiser één van de laatste der Mohikanen, heel iets anders dan een opgehoogde stationcar die doet alsof die het terrein in zou kunnen.

De bouwblokken voor een echte offroader

Het grote verschil zit ‘em in het ladderchassis, de Land Cruiser is naast wat pickups de enige op de Nederlandse markt die dat heeft. Daarboven staat de carrosserie en dat biedt een aantal voordelen. Een grotere bodemvrijheid is er één van, maar het is veel degelijker en ook veel makkelijker om te repareren.

Het spreekt voor zich dat iedere Land Cruiser standaard vierwielaandrijving heeft met centraal Torsen® sperdifferentieel. Diehards kunnen daarnaast kiezen voor het offroad-pakket met onder meer een inschakelbaar sperdifferentieel op de achteras, Crawl Control en vijf camera’s, waarvan er ééntje zelfs onder de auto kijkt. Aangezien dat in modderig terrein natuurlijk niet gaat werken, is het eigenlijk een camera die schuin naar voren kijkt en waarvan de beelden vertraagd worden afgespeeld. Een briljant trucje, waardoor je letterlijk wielen op een centimeter nauwkeurig op stenen zou kunnen plaatsen.

In het offroad pakket zit ook het Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS), een bijna magische manier om te zorgen dat de wielen van de Land Cruiser zo lang mogelijk aan de grond blijven. Voor normaal weggebruik hebben de meeste moderne auto’s stabilisatorstangen die een verbinding vormen tussen het linker- en een rechterwiel. Dat voorkomt overhellen in bochten, dat is niet alleen beter voor het weggedrag, maar ook comfortabeler. In het terrein hebben stabilisatorstangen het nadeel dat ze de wieluitslag beperken. Onhandig als je over rotsen wil klimmen of door diepe sporen moet rijden, want daardoor kunnen wielen los komen van de grond. En een wiel wat geen grond raakt, zorgt ervoor dat je geen steek verder komt in het terrein. KDSS duwt als ware de wielen juist naar beneden, waardoor de Land Cruiser een bijzonder indrukwekkende 65 centimeter grote wieluitslag kan halen.

Een ander belangrijk element van een echt capabele offroader is de lage gearing en ook dat is iets wat nog maar zelden is terug te vinden bij vierwielaandrijvers. Het verlaagt de snelheid van de auto bij een gegeven toerental, het zijn feitelijk nog kortere versnellingen en dat is voor het terrein erg prettig. Niet alleen stijgt de trekkracht aan de wielen, ook is de doseerbaarheid van het gas groter.

Functie boven vorm

Ook dat lijkt de voorwielaangedreven met sportbanden uitgeruste softroad brigade nog wel eens te vergeten. Zelfs in Nederland is buiten de gebaande paden niet ieder potentieel obstakel gemarkeerd met een waarschuwingsbord. Dus kan je nog wel eens een uitstekende tak tegenkomen, de dieperliggende koplampen en koelopeningen aan de voorzijde zijn zó ontworpen dat ze daarvoor beschermd zijn. De motorkap heeft juist weer een uitholling die het zicht recht naar voren en naar beneden verbeterd, voor diegenen die de het pakker met vijf camera’s vergeten zijn mee te bestellen. De hoger spatborden geven duidelijk aan waar de Land Cruiser ophoudt, handig voor in het terrein maar ook niet onhandig voor in de stad.

Diesel

Gezien de forse belastingen op CO2-uitstoot zijn de benzinemotoren niet voor Europa bedoeld. Rusland krijgt wel een 2.7 viercilinder en vier liter grote V6. Hilarisch genoeg levert de V6 in een speciale spec voor de Oekraïne overigens ook nog eens dik 30 pk extra, want daar zijn ze niet al te streng met uitstootnormen.

Voor ons komt de keuze uit slechts één diesel, de 2,8-liter D-4D (2.755 cc) DOHC-viercilinder met 16 kleppen. Erg hightech is die niet, want het topvermogen is slechts 130 kW/177 pk bij 3.400 toeren per minuut. Er zijn legio concurrenten die meer vermogen halen uit tweeliter motoren, dit blok is eerder gebouwd voor duurzaamheid dan baanbrekende prestaties.

Voor de handgeschakelde versie is het koppel begrensd op op 420 Nm tussen 1.400-2.600 toeren per minuut, de zestraps automaat krijgt 450 Nm (tussen 1.600-2.400 tpm) voor zijn kiezen. Gezien het gewicht mag je dan geen hele flitsende prestaties verwachten en die krijg je dan ook niet. De sprint naar de honderd duurt 12,1 seconden (automaat: 12,7 seconden). Van de op dit moment nieuw leverbare auto’s moet de Land Cruiser het merendeel voor zich laten gaan bij het verkeerslicht. Ook qua topsnelheid stelt het weinig voor, bij 175 km/u is de koek op. Toch voelt het minder lethargisch dan je zou verwachten of misschien ligt de lat al minder hoog van het type auto, dat kan ook. Linksom of rechtsom voelde de Land Cruiser niet zo sloom als je uit de cijfers zou afleiden.

Voor wie dan

In de Nederlandse wildernis is er vrijwel niemand die op een plek woont die je niet zou kunnen bereiken met een Aygootje, maar er zijn wel beroepsgroepen voor wie het altijd kunnen bereiken van een plek essentieel is. Denk aan reddingsdiensten, brandweer en politie, die vormen zo’n derde van de clientèle van de Land Cruiser. De prijzen op grijs kenteken zijn heel schappelijk, vanaf 32 mille staat er een Land Cruiser op het erf. Nadat de Nederlandse overheid heeft meegegeten uit jouw portemonnee loopt de prijs helaas op tot 70 mille voor een Land Cruiser op geel kenteken.

Een ander groot deel van de klanten moet regelmatig een zware kar trekken en komt daarom bij de Land Cruiser uit. Met grijs kenteken trekt de Land Cruiser maximaal 3500 kilogram, op geel kenteken (met maximaal zeven passagiers) mag er nog altijd 3000 kg achter.

De resterende Land Cruisers gaan naar mensen die het echte offroad karakter waarderen. Dit is geen opgehoogde 3-serie, met spatbordverbreders ruiger gemaakte MPV op dikke zomerbanden. Dit is de real deal en dat heeft zeker zijn charme. Filmpje!