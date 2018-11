Nederlandse prijs nieuwe Mercedes GLE bekend

Begin maar vast met sparen voor deze nieuwe generatie GLE.

In september presenteerde Mercedes de kersverse GLE. De Duitse autofabrikant koos voor evolutie in plaats van revolutie. Het is nog steeds onmiskenbaar een GLE, maar dan in lijn met de rest van het gamma van Mercedes.

De achterkant heeft bijvoorbeeld wat weg van een CLS en de voorkant heeft trekjes van de huidige E-klasse. Volgend jaar start de levering en vandaag heeft het merk de Nederlandse vanafprijzen bekendgemaakt.

Je scoort de GLE vanaf 82.356 euro. Daarvoor krijg je een GLE 300 d 4MATIC met 245 pk en 500 Nm koppel. Liever benzine rijden dan kun je opteren voor de GLE 450 4MATIC. Onder de kap huist een in Nederland geplaagde zescilindermotor, die ondanks de toevoeging van 48 volt-technologie flink aan de prijs is. Deze variant is er vanaf 99.672 euro. De 450 4MATIC levert 367 pk en 500 Nm koppel. Bovendien is er dankzij EQ Boost tijdelijk 250 Nm extra koppel en 22 pk extra vermogen beschikbaar.

De nieuwe Mercedes GLE beleefde een maandje geleden zijn debuut tijdens de Autoshow van Parijs. In de toekomst zal het motorengamma verder worden uitgebreid. De SUV staat begin 2019 bij de dealer.