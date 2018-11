11 bizarre Volkswagen Caddy’s op Nederlands kenteken

Die aannemers kunnen er wat van.

Stel, je bent een handige ZZP’ert en je bent voor je werk op een busje aangewezen. Daar komt ook nog eens bij dat je veel kilometers moet maken. Wat ga je als autoliefhebber dan kopen? De Volkswagen Caddy is in dat opzicht een prima, maar ook een saaie keuze. Aan dat laatste kun je zelf wat doen door de auto te personaliseren. Als we de posts op Autojunk mogen geloven is dat zeker een dingetje onder Caddy-rijders. De boel wrappen, het busje verlagen of een ander setje lichtmetaal kopen. Je kunt het je zo gek niet bedenken of de Caddy-rijders doen het. Hieronder 10 voorbeelden van Caddy’s die je niet zo snel verwart met een doorsnee busje. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Vandaag is blauw

Dit busje werd een grijze wrap aangemeten. Er is zelfs een spoilerlip aanwezig en de Caddy valt goed op met de blauwe velgen. In combinatie met de stickers trekt de bestuurder in elk geval de aandacht, wat hoogstwaarschijnlijk ook de bedoeling is. Missie geslaagd!



Waar is het circuit?

Deze Caddy kan dankzij de verlaging en het BBS-setje na een werkdag zo het circuit op. Een nette cW-waarde ga je nooit krijgen met zo’n busje, maar het ziet er wel grappig uit.



Klaar voor Wörtherseetreffen

Helemaal zwart en uitgevoerd met AirRide waardoor de grond gekust kan worden. Zet hem op z’n normale stand voor op het werk. Helemaal naar de grond om de blits te maken op events als Wörtherseetreffen. Duitsers zullen dit ongetwijfeld geweldig vinden.



Casual Caddy

Het hoeft niet altijd overdreven. Geen extreme verlaging dit keer. Wel een bullbar in combinatie met 18-inch 3SDM velgen. Met z’n bruine kleur oogt deze Caddy net even wat anders in vergelijking met een normaal busje.



‘Was ik maar een Golf GTI’

Een Caddy met een identiteitscrisis. Dit busje werd sportieve Golf 5 GTI-velgen aangemeten in combinatie met een heftige verlaging. Het zwarte Volkswagen-logo laat zien dat er aan de details is gedacht. Het busje lijkt nog niet af. Zo is de voorbumpert niet meegespoten.



Voorloper op de Mercedes Citan

De Mercedes Citan is een ordinaire rebadge van de Renault Kangoo. De Volkswagen Caddy had ook een prima basis kunnen zijn, kijk maar naar deze Caddy met AMG-velgen én Mercedes-ster in de grille.



De S van Subtiel

Vanaf de zijkant lijkt deze Caddy niet heel bijzonder. Van achterin is dit echter een heuse ‘Caddy R32’. Zou er een 3.2 zescilinder onder de kap liggen?



Caddy met serieuze tuning

Dit is de Caddy van Autoblog-lezer @caddycamo. Het busje levert naar eigen zeggen 170 pk uit de 1.6 TDI. Misschien wat voor Jon Olsson?



Audi Caddy

Een nieuwe badge op de Caddy plakken blijkt een dingetje. Deze kreeg een Audi-grille aangemeten inclusief het logo van het merk uit Ingolstadt. Moet Audi ook maar bestelbusjes gaan maken?



Hot Caddy

De Caddy diesel met wat brandschade. Zonde natuurlijk, maar wel bijzondere foto’s.



Extra ruimte

Zo’n verlengde Caddy zou prima aanslaan in China, waar men graag in L-modellen komt voorrijden. In het zwart ziet dit er wat ongezellig uit, een vrolijker kleurtje zou niet verkeerd zijn.