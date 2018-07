De duurste Volkswagen Golf-occasion van Autotrack

Met de kop eraf.

De huidige Volkswagen Golf R kun je behoorlijk prijzig aankleden. Zo werd al duidelijk van onze testauto destijds. Wie toch een hagelnieuwe Golf R wenst te rijden, kan er beter eentje aanschaffen die nét is ingereden. Zo is het eerste gedeelte van de afschrijving een feit en hou je ruim 10 mille in je zak. Een nadeel is dat het een tweedehands auto betreft en dus dat je de Golf niet zelf hebt samen kunnen stellen.

Op Autotrack.nl worden diverse peperdure Golfjes aangeboden. Dit zwarte exemplaar is de duurste occasion die je momenteel kunt aanschaffen. Er staan nog enkele duurdere exemplaren boven dit model, maar dit betreffen nieuwe auto’s. Deze Golf R is van bouwjaar 2018 en heeft 10.776 kilometer achter de rug zitten.

Het gaat hier om een ex-lease auto die sinds maart in gebruik is geweest. De 310 pk sterke Golf beschikt over de nodige opties en oogt lekker dik met de 20-inch wielen. Ondanks dat de kop eraf is, heeft deze Golf R nog steeds een pittig prijskaartje. Het autobedrijf vraagt namelijk 59.900 euro voor de Volkswagen. Je checkt de advertentie op Autotrack.