Motorhome als dé vervanger van je huis

De nieuwe Morelo Palace is luxer dan mening appartement.

Aan de buitenkant lijkt het een vreselijk saaie bus. Tot je een stap in deze nieuwe motorhome zet, want wat ziet dit er goed uit. Het is de gloednieuwe Palace van Morelo en later dit jaar op de Caravan Salon van Dusseldorf (jawel!) presenteert het Duitse bedrijf dit nieuwe apparaat op wielen.

De Palace wordt aangedreven door een 205 pk sterke dieselmotor, gekoppeld aan een achttraps automaat. Er komt tevens een verlengde variant, met een 200-liter dieseltank. De motorhome staat op het platform van een Iveco Daily en de verlengde versie op het chassis van een Mercedes Atego.

De motorhome heeft alles wat je wenst. Zo komt de verlengde versie zelfs met een verwarmde garage waar je een motor of Smart kunt stallen. Vanbinnen kun je genieten van een luxe badkamer, zithoek en slaapruimte. Er is bovendien vloerverwarming aanwezig. Een intelligent ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de ramen nooit beslaan.

Er is een 300 liter watertank, 250 liter tank voor afvalwater en een 250 liter grote riooltank aanwezig, zodat het mogelijk is om te reizen op grote afstanden. Mocht je geïnteresseerd zijn. De Caravan Salon is van 25 augustus tot 2 september.