Suzuki Jimny voor mensen die offroad rijden haten is hier

Je zou zeggen dat offroad rijden dé lol is van een Suzuki Jimny, maar daar denken sommigen anders over.

De Suzuki Jimny is in de basis nog steeds dezelfde oude offroader als dat het al jaren is. De meest recente generatie viel in de smaak door zijn hoekige retro-styling, maar ze simpele aard voor een offroad-wagentje draagt er ook zeker aan bij. Dat laatste is niet iedereen het mee eens, overigens. Er bestaat nu een Suzuki Jimny-variant die zich ietsje minder richt op de bonkigheid en zelfs de offroad-capaciteiten van het autootje.

Jimny S-Presso

Sterker nog: het is alleen recht van voren een Jimny. En profil en aan de achterkant valt op dat het een compleet andere auto is. Het is dan ook een Jimny-bumper vakkundig op een hele andere auto geboetseerd. Namelijk een Suzuki S-Presso. Dat zegt je wellicht niet zo veel, want die auto is een product van het Indiase Maruti Suzuki. Het is een kleine SUV die van achter een beetje doet denken aan een Dacia Spring.

De S-Presso is niet elektrisch, maar heeft een 67 pk sterke 1.0 liter driecilinder en het weegt maar 700 kg. Als dat klinkt als een leuk recept voor hier, bedenk dan eerst waar het meeste gewicht wordt bespaard (hint: structurele onderdelen). Maar, met zijn plastic wielkasten, vijfspaaks witte velgen en Jimny-voorkantje wordt het een geinig ding. De ombouw komt overigens van een bedrijf genaamd GH Style. Waarom die een Jimny wilden maken van een S-Presso? Dat wordt niet bekend.

Met ‘omdat het kan’ als verklaring hoop je toch stiekem dat iemand deze Suzuki Jimny-kit ziet en hem beschikbaar maakt voor onze Dacia Spring. Zou toch grappig zijn? Helaas blijft dit ding enkel voor Aziatische markten.