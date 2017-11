Koop een zwarte Audi RS2 met dik 500 pk

Voor degenen die niet zo geilen op 'alles origineel'.

Origineel is deze RS2 namelijk niet te noemen, want zowel optisch als technisch is de auto ‘aangepakt’. Optisch valt de schade/verfraaiing mee. Alleen de velgen afkomstig van een 911 Turbo zijn niet helemaal zoals het heurt, hoewel ook de standaard RS2 (special) beschikte over Porsche-velgen. Net als de Mercedes 500E/E500 ontstond de RS2 immers in samenwerking met Porsche. Vandaar ook dat deze jetsers passen, want de RS2 heeft een grotere steekmaat (5*130) dan de andere Audi 80 Avants (5*112).

Technisch is er echter veel meer versleuteld aan de bekendste opper-Audi van medio ’90. De vijfcilinder in het vooronder, sowieso een graag gezien object in de betere tunings-werkplaats, is flink opgepompt om er indien noodzakelijk een dikke 500 pk uit te rammen. Je kan de gevraagde hoeveelheid pk’s zelf kiezen via de ECU. Dit is niet alleen bewerkstelligd door een grotere turbo op het blok te schroeven en verder maar te zien waar het schip strandt. Ook drijfstangen en zuigers zijn aangepast om het toegenomen vermogen goed te kunnen verwerken.

Naast de motorische wijzigingen heeft de Audi met Porsche-genen nog wat meer organen gekregen van de fabrikant uit Zuffenhausen. De remklauwen aan de voorzijde zijn afkomstig van een Porsche GT3 en aan de achterzijde zijn remklauwen van een Porsche Boxster gemonteerd. Dat eerste klinkt mooi, dat laatste neigt naar een mogelijke kostenbesparing van de vorige eigenaar. Gaan de alarmbellen af, of zouden die Boxster remklauwen echt beter zijn dan het standaardspul wat op de RS2 zat?

Enfin, dit exemplaar uit 1995 met 139.000 kilometer op de teller staat te koop voor 32.950 Euro. De meeste originele exemplaren in Duitsland doen al snel een rug of zeven meer dan dat bedrag, wat maar weer eens bewijst dat geld in tuning stoppen niet hetzelfde is als geld in bitcoins stoppen. Of misschien ook wel, uiteindelijk, wie weet. Hoe dan ook meldt de verkoper dat er nóg wat verbouwd gaat worden aan het ding voordat ‘ie geleverd wordt. De bumpers voor en achter worden nog gespoten, er komen nog nieuwe remmen op aan de voor- en achterzijde, plus de RS2 krijgt nog wat nieuwe vloeistoffen en filters. Kopen, of toch lekker doorsparen voor een originele?

Bedankt Rachid voor de tip!