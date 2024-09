De echte kosten van banden voor de Porsche 996

In mijn overzicht met kosten van 996 rijden, was er nog wat verwarring over de kosten van de banden. Uiteindelijk ook bij mijzelf, dus ik ben er maar eens ingedoken.

Een aantal maanden geleden, maakte ik een overzicht van de kosten van 4 jaar Porsche 911 rijden. Met een redelijk bij gehouden Porsche 911 valt dat allemaal gelukkig nog wel mee.

Maar goed: er zat dus wel een fout in het kosten artikel van mijn Porsche 911. Ik had een postje ROB (reparatie onderhoud banden) en een post banden. Bij ROB stond wel een bedrag en bij banden helemaal niets. Alsof de 911 in 4 jaar tijd nergens rubber heeft achtergelaten. Er waren wat mensen in de reacties die daar nogal over vielen. Ik rekende het teveel naar me toe, bedroog mezelf en jullie en was veel te optimistisch.

Alle aanleiding om te kijken hoe het nou echt zat met de banden voor de 996. Is de Porsche 911 echt zo lief voor zijn banden, spoiler alert: nee natuurlijk niet.

Kortom tijd om de balans goed op te maken. De kilometerstanden zijn overigens bij benadering, er kan maximaal een paar honderd kilometer verschil in zitten.

14 december 2020 gekocht met Michelin Pilot Super Sport banden (118.709)

16 februari 2021 winterwissel Pirelli winterbanden op de standaard velgen (130.000)

7 juni 2021 kwamen de BBS CH-R met een fijn setje verse Goodyear Eagle F1 Supersport (135.000)

17 januari 2022 winterbanden wissel 18 inch Pirelli (143.000)

4 april 2022 Zomerbanden op de BBS CH-R met de Goodyear Eagle F1 Supersport (146.500)

De winter van 2023 heb ik overleefd op de zomerbanden

7 december 2023 Techart wielen met Hankook winterbanden (163.600)

27 juni 2024 Verse Goodyear Eagle F1 Supersport zomer banden 169.000

Ik heb niet met een logboek ernaast gezeten om de exacte standen op te schrijven. De onderstaande kilometers zijn dus ook niet heel exact, maar geven wel een mooie indicatie.

Michelin Pilot Sport 18″ circa 14.000km

Pirelli Sotto Zero 18″ circa 8.000 km

Goodyear Eagle F1 Supersport 19″ circa 25.000 km

Hankook Ice 19″ circa 5.000km

Totaal heeft de 911 dus vier keer een nieuwe set banden gekregen. Het eerste setje Goodyear zomerbanden is echt op en de Michelins hebben ook hun weg al naar de kliko gevonden, maar de rest is er nog. Feitelijk heb ik nu hagelnieuwe zomerbanden, en twee setjes winterbanden die nog een tijd mee kunnen. En nee, ik zal het nu niet naar me toe rekenen.

Met de billen bloot dus

Niet letterlijk, stelletje viespeuken, maar qua kosten voor de 911 wel. Gelukkig voor mij valt het nog steeds mee. De kosten voor banden bedragen circa 63 euro per maand, circa 7 cent per kilometer. Overigens leek de eerste set Goodyear zomerbanden op slicks toen ze er af gingen. Die hadden minimaal een paar duizend kilometer eerder vervangen moeten worden, maar voor dit overzicht was het wel gunstig.

Wat prettig is voor de bandenslijtage, is dat ik relatief veel saaie snelwegkilometers maak. Als je je Porsche 911 meer als weekendspeeltje inzet, dan zal je inderdaad meer banden opvreten.

Totale kosten per maand bedragen 601 euro. In het overzicht kwam ik op 595 euro per maand, dus de banden zaten inderdaad wel in het ROB cijfers. Pffew.

De conclusie

Goodyear Eagle F1 Supersport kan je tot de draad afrijden en dan gaan ze lang mee. Voor aquaplaning is een 911 nogal gevoelig, maar dat geldt vooral voor de vooras. Met recht een lifehack om nog wat verder door te rijden met versleten achterbanden op een 911.

Waar jullie in de reacties helemaal 100% gelijk in hadden, is dat je de post banden bij dit soort auto’s wel serieus moet nemen. De banden slijten en zijn duurder, dus het tikt aan. Zeker als je meer fun kilometers, dan praktische kilometers met je sportauto rijdt. Bij mij is het andersom en dan vallen de kosten voor banden mee.