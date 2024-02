Autoblog Spot van de Week: Porsche 911 Dakar

Hij valt niet enorm op in het zilvergrijs, maar dit is toch echt een 911 Dakar.

Porsche brengt zoveel varianten van de 911 uit dat het gevaar van ‘911-moeheid’ op de loer ligt, maar eerlijk is eerlijk: de 911 Dakar is toch wel heel cool. Dat vinden niet alleen wij, maar jullie ook, want deze auto is niet voor niets verkozen tot Autoblog Auto van het Jaar 2023.

Met zijn gelimiteerde oplage zal de 911 Dakar het straatbeeld niet gaan domineren, maar er rijden er wel al een aantal rond in Nederland. Zo wist @marcel050 in onze hoofdstad dit exemplaar te spotten. Amsterdam lijkt bij uitstek de plek voor opgehoogde sportauto’s te zijn, want daar werd laatst ook al de Huracán Sterrato gespot.

De eigenaar van dit exemplaar heeft niet gekozen voor een van de optionele liveries, waardoor de Dakar meteen een stuk minder opvalt. Desalniettemin is het wel duidelijk dat dit geen doorsnee 911 is. En anders staat het op de zijkant voor je uitgeschreven.

De Dakar moet het vooral van zijn onderstel en zijn looks hebben, want motorisch is het gewoon een Carrera GTS. Dat betekent dus dat je de beschikking hebt over 480 pk en 570 Nm aan koppel. Daarmee kun je in no time van 0 tot 30 km/u accelereren in Amsterdam.

Zo’n Dakar is wel een stuk duurder dan een Carrera (4) GTS. Dit exemplaar heeft €314.619 gekost. Maar dan heb je wel een gelimiteerde auto. Porsche bouwt maar 2.500 exemplaren. Dat zijn er stiekem nog best veel, maar voor 911-begrippen is dat weinig.

Er staan inmiddels toch al flink wat exemplaren op Nederlands kenteken, 30 stuks om precies te zijn. Het merendeel daarvan is uitgevoerd in wit of Shade Green Metallic (de grijsgroene introductiekleur). GT Silver is zowaar een originele keuze, want in die kleur zijn er maar 3 in Nederland.

