Kies maar, 2 of 12 cilinders voor hetzelfde geld

Wat kies jij, een auto met 2 cilinders, of eentje met 12 potten in het vooronder? Oh ja, ze staan voor ongeveer hetzelfde geld te koop…

Het zijn zware tijden voor de autobezitter in het algemeen en de autoliefhebber in het bijzonder. Natuurlijk doelen we hiermee op de brandstofprijzen. Al zakken ze heel langzaam een beetje, ze zijn nog steeds enorm hoog. Elke keer is het weer een aderlating bij de pomp.

Zeker als je geen door de baas betaalde lease-slet onder je kont hebt is het afzien. Dan mag je die dure peut allemaal zelf ophoesten. Als je dan ook nog eens in de running bent om een ‘nieuwe’ tweedehands te kopen, wordt het helemaal kiezen. Want volg je je verstand, of je gevoel?

2 of 12 cilinders voor hetzelfde geld

Laten we er eens van uitgaan dat je voor die nieuwe occasion ongeveer 7000 euro te besteden hebt. Daar kun je veel kanten mee op, zeker ook op Marktplaats. Er staat voor ieder wat wils, van groot en duur tot klein en zuinig.

Wij hebben de twee grootste tegenhangers gevonden die we ons op automobiel gebied konden voorstellen. Wij zijn benieuwd of de benzineprijs van nu jou als autoliefhebber nu ook de zuinige hoek in zou duwen, of dat je liever financieel doodbloedt dan klein te gaan rijden.

Als eerste een kleintje met 2 cilinders

Voor die 7000 euro zijn -zoals gezegd- prima auto’s te vinden. Laten we daarom als eerste eens kijken of we iets zuinigs kunnen vinden. Spoiler alert; dat kunnen wij. Want wat dacht je van deze Fiat 500 Twin Air? Da’s dat gebakje met een 0.9 liter 2-cilinder.

Wij hebben er een gevonden uit 2012 met 57.139 km op de klok. Het motortje levert 86 pk en daarmee kun je overdag 73 kilometer te hard rijden op de snelweg. Maar belangrijker, hij verbruikt -volgens de adverteerder- gemiddeld 4 liter benzine op 100 kilometer, 1 op 25 dus. In tijden als deze is dat niet verkeerd.

De prijs voor dit alles bedraagt € 6.995,00 en daar krijg je ook nog eens airco, elektrische ramen en sportstoelen voor.

Of kies je voor de volvette 12-cilinder

Aan de andere kant van het spectrum vonden we -volgens velen- de mooiste BMW van de afgelopen decennia. Precies, de E38 en in dit geval een 750i. Dus niet de uitvoering met die rare lange achterdeur, maar gewoon de mooiste.

Onder de motorkap huist een heerlijk soepele 5,4 liter V12 met 326 pk, goed voor een top van 250 kilometer per uur. De auto is in 1995 origineel in Nederland geleverd en heeft er inmiddels 242.000 kilometer opzitten. Mits goed onderhouden, hoeft dat geen probleem te zijn.

Die heerlijke motor kost helaas wel een lieve duit als je moet tanken. En geloof me, dat moet je vaak met deze auto. Het gemiddeld opgegeven verbruik is 14,2 liter op 100 kilometer, dus 1 op 7. Maar dat haal je alleen bergaf, met wind mee en met een gangetje van 30 kilometer per uur, zonder bochten en drempels. Reken eerder op 1 op 4,5. Als je mazzel hebt.

De prijs van deze schuit is met € 6.999,00 precies 4 euro hoger dan die van het kleine Fiatje. Maar daar krijg je wél een echte E38 voor. Ik bedoel maar.

Welke kies jij?

Nu volgt natuurlijk de vraag; welke kies jij? Ga je voor het brommende Italiaanse torretje in de Fiat, of kies je voor de zoevende schoonheid van de BMW? Kortom, wint de emotie, of de ratio?

Hier ter redactie kiezen we allemaal voor de BMW 750i. Je bent autoliefhebber, of je bent het niet. Dan sluiten we wel een extra hypotheek af op onze huisjes, makkelijk zat! Maar ben jij ook bereid zo ver te gaan voor je autoliefde?

Laat het weten in de comments!