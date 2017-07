De eerste Aventador S volgens Ad Personam

De Italiaanse autofabrikant is met een indrukwekkende line-up aanwezig op Goodwood, waaronder een gepersonaliseerde Aventador S.

Dat gezegd hebbende. Vrijwel elke autofabrikant heeft het beste uit de kast getrokken voor hét Britse auto-evenement van het jaar. Lamborghini is aanwezig met een Centenario, Aventador S, Huracán Performante, een Ad Personam Huracán en een Ad Personam Aventador S.

De gepersonaliseerde Aventador S kreeg een matgrijze kleur (Grigio Acheso) in combinatie met oranje details. Daarnaast werd het exterieur op een aantal punten van carbon voorzien. De wielen en uitlaatsierstukken werden zwart gespoten en de remklauwen oranje. Het interieur is van alcantara (Nero Ade) met wederom enkele oranje details (Arancio Leonis). Het plakkaat ‘Opera Unica’ moet aantonen dat het om een one-off gaat.

Het Goodwood Festival of Speed evenement is morgen afgelopen. Thuis vanaf de bank genieten van het Britse spektakel doe je via de livestream.