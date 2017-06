Livestream: Goodwood Festival of Speed 2017

Het jaarlijkse autofestival op het landgoed van Lord March is weer begonnen!

Een Engeland weten ze wel hoe ze een autofeestje moeten maken. Dit gigantische evenement duurt drie dagen en toont je alles wat een autoliefhebber wil zien. Van klassieke racers tot een zooitje nieuwe Bugatti’s: alles komt voorbij. En met alles wordt daadwerkelijk gereden! Er zijn dit jaar ook weer wat primeurs, zoals de Aston Martin Vulcan AMR, de Jaguar XE SV Project 8, de Rolls Royce Dawn Black badge, de vernieuwde Maserati Granturismo en de Ford Mustang GT4.

Vandaag (vrijdag) is dag 1 met Drifts, Ferrari’s, NASCAR racers, Supercars en Sportscars. Morgen (zaterdag) is dag 2 met GT’s, Rallycars, Shootouts, F1 en vooroorlogs spul. Op de laatste dag (zondag) zien we Supercars, F1, Sportscars, GT’s, Touring en Shootout.

Heb je benzine door je aderen lopen? Zet de stream aan: