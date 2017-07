Vergelijking: de nieuwe Porsche 911 GT2 RS vs de oude

Behoorlijke verschillen tussen het nieuwe monster en zijn voorganger.

Gister was het dan eindelijk zover. Porsche onthulde alle info over de nieuwe GT2 RS, inclusief een prijs. Een mooi moment om dit beest tegenover de 997 GT2 RS te zetten. In de comments was namelijk niet iedereen enthousiast over de snelste 911 ooit. Zo zou de nieuwe GT2 RS volgens enkelen van jullie een overdreven uiterlijk hebben gekregen. In vergelijking met de 997 is Porsche inderdaad een (behoorlijke) stap verder gegaan. Let the comparing begin! Boven zie je het nieuwe model, daaronder het oude model.





Design

In alle opzichten is de 991 GT2 RS extremer dan de 997 GT2 RS. De spoiler is HUGE en de luchtinlaten zijn prominenter aanwezig. Het smoelwerk is ook dikker geworden. In plaats van een volledige carbon motorkap heeft Porsche nu gekozen voor een two-tone kap. Het oogt minder clean en in mijn ogen minder fraai in vergelijking met zijn voorganger.





Techniek

De ingrediënten zijn hetzelfde. Neem het blok van de Turbo S en voorzie de krachtbron van een kuur. De 997 GT2 RS moest het stellen met 620 pk en 700 Nm uit de 3.6 turboturbo boxermotor. 0-100 in 3,5 seconden en 0-200 in 9,8 seconden. De top bedroeg 330 km/u en de auto woog inclusief vloeistoffen 1.370 kg. Prijs: 309.700 euro incl belastingen.

Dan de 991 GT2 RS. De 3.8 turboturbo boxer is in deze supercar goed voor 700 pk en 750 Nm. 0-100 in 2,8 seconden en 0-200 in 8,3 seconden. Topsnelheid: 340 km/u. De RS weegt 1.470 kg inclusief vloeistoffen. Kies je voor het optionele Weissach Package dan worden er nog eens 30 kilo’s afgesnoept. De Porsche kost 354.300 euro.

Een groot verschil tussen beide auto’s zit hem in de transmissie. Waar de 997 GT2 RS enkel met een handgeschakelde zesbak kwam, is de 991 GT2 RS er alleen met een 7-traps PDK. De vorige generatie GT2 RS deed een rondje op de ‘Ring in 7 minuten en 18 seconden. Porsche heeft op Goodwood aangegeven dat we een tijd onder de zeven minuten mogen verwachten voor de 991 GT2 RS. Met deze uitspraak zal het huidige Nordschleife-record van de Lamborghini Huracán Performante mogelijk worden overtroffen.

Daarnaast is de nieuwe GT2 RS lager, breder en langer bij een lager zwaartepunt. Het rijgedrag van de 991 zal tevens significant anders aanvoelen. Niet alleen door de extra power, maar ook vanwege het feit dat de 991 GT2 RS elektrische stuurbekrachtiging heeft. Zijn voorganger moest het stellen met hydraulische stuurbekrachtiging. Zet de twee in real life naast elkaar en dan valt er nog een dingetje op. De wielbasis van de nieuweling is maar liefst 10 centimeter groter. Een ander belangrijk detail is dat de de 997 GT2 een Mezger-motor heeft en de 991 niet. Bovendien krijgt het blok in de nieuwe GT2 RS waterinjectie, net als de BMW M4 GTS.





Interieur

Hier hebben de Porsches een aantal overeenkomsten. Zo is het wederom een rood met zwart feestje geworden. Voor de rest is het gewoon een interieur zoals je van de 991 (of 997) gewend bent. Het enige verschil wat opvalt is dat je het modelnaam voortaan op de hoofdsteunen kunt terugvinden, mocht je vergeten zijn in welke auto je ook alweer zit.

Conclusie

De vernieuwde GT2 RS lijkt qua looks sterk op zijn voorganger, al is het allemaal een tandje heftiger. De prestaties zijn wel serieus verbeterd. Zo gaat de sprint naar 200 km/u meer dan een seconde sneller. Mede dankzij de flinke spoiler is de 991 GT2 RS minder subtiel vormgegeven. De nieuwe GT2 debuteert dit weekend op Goodwood en staat vanaf december bij de dealer.