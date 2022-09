De eerste BMW M3 Touring, dit kost ‘ie!

BMW maakt vandaag de prijs van de allereerste M3 Touring bekend.

Als je dacht dat het BMW-nieuws na gisteren wel uitgeput was, dan heb je het mis. BMW heeft vandaag nog meer nieuws te melden. Deze keer gaat het over de M3 Touring, die in juni werd onthuld. Nadat deze tot vervelens toe geteast was.

Nu is het ook opwindend dat er voor het eerst een M3 Touring komt, maar juist daarom zijn er geen 80.000 teasers nodig. Dit maakte de uiteindelijk onthulling van de auto juist minder speciaal.

Enfin, de M3 Touring is dus onthuld. Er is maar één variant, de M3 Touring Competition xDrive. Dat betekent dus: 510 pk, 650 Nm en altijd vierwielaandrijving. Daarmee is het overigens niet eens de zwaarste variant. Geloof het of niet, maar de M4 Cabrio is zwaarder (1.995 kg vs. 1.940 kg). Maar dat terzijde.

De M3 Touring doet qua prestaties weinig onder voor de reguliere M3. 0-100 km/u is in 3,7 seconden gepiept, wat een tiende langzamer is dan de sedan in dezelfde specificatie. De topsnelheid is uiteraard ook gewoon begrensd op 250 km/u, of optioneel op 280.

Het is natuurlijk subjectief, maar qua design lijkt de M3 Touring net iets beter te kloppen dan de M3 sedan en de M4. De grille is in verhouding toch iets minder groot. En dan is de Touring nog praktischer ook. Er zijn dus genoeg redenen om voor de Touring te kiezen.

Dat nu de vraag: wat kost ‘ie? BMW maakt vandaag bekend dat de prijs van de M3 Touring uitkomt op €138.967. Dat houdt een meerprijs in van zo’n 4 mille ten opzichte van de M3 Competition xDrive sedan.

Wanneer de leveringen starten van de nieuwe M3 Touring vermeldt BMW nog niet. De auto staat ook nog niet in de Nederlandse configurator op het moment van schrijven. Als je tóch graag alvast met samenstellingen wil spelen, moet je even een kijkje nemen in de Duitse configurator.

Concurrentie

Qua concurrentie is er op dit moment eigenlijk maar één directe rivaal die je kunt bestellen: de Audi RS4 Avant. Die is er ‘al’ vanaf €134.271, maar dan je ook 60 pk minder dan in de M3.

De M3 Touring moet op zijn beurt weer het onderspit delven tegenover de kersverse C 63 S Estate. Die maakt met zijn 680 pk en 1.020 Nm koppel gehakt van de M3 en al helemaal van de RS4. Maar ja… die viercilinder, hè?

Dat laatste betekent wel dat de prijs van de C63 waarschijnlijk gunstig uit gaat vallen. De C63 kan dus nog wel eens een geduchte concurrent worden van de M3 Touring, vierpitter of geen vierpitter.