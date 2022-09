Verstappen en Viaplay werken innig samen, zonder Doornbos

Verstappen en Viaplay intensiveren de samenwerking, terwijl Robert Doornbos er verder niets mee te maken heeft.

Het is voor velen wel eventjes wennen. Sinds dit jaar kijken we niet meer via Ziggo naar de F1, maar via Viaplay. Het moederbedrijf van Viaplay, NENT (Nordic Entertainment Group) had een godsvermogen neergeteld om de uitzendrechten in Nederland te bemachtigen. Uiteraard met het doel om daar geld mee te kunnen verdienen.

Bij Viaplay is niet alles. Alleen (‘daar’ wel harige) Rob Kamphues, Van Gameren en Robrecht Droomdos zijn er niet bij. Zelfs Tom Coronel mocht mee, ondanks dat ze bij een Viaplay een hoger niveau met minder ‘max-mania’ nastreefden. Ook naar de Nederlandse deelnemer (Verstappen dus) wilden ze kritischer zijn.

Verstappen en ViaPlay werken nog meer samen

Nou, dat is faliekant mislukt, natuurlijk. Dat komt ook omdat Verstappen een droomseizoen erop heeft zitten. Op een paar pechgevallen in het begin van het seizoen rijdt hij zo goed als foutloos en rijgt hij de overwinningen aan elkaar.

Reden te meer voor ViaPlay om de banden met Verstappen aan te halen. Dat gaan we merken aan een aantal zaken waarbij het opvalt dat Harald Doornbosch (ook bekend als Educated Warlock volgens de Wu-Tang name generator) er wederom níet bij is. Nee. Hij niet. Wel heel erg veel Verstappen, precies wat de fans willen, natuurlijk.

Zo komt er op ViaPlay meer content waarbij Max Verstappen te zien is. Er zijn al twee documentaires ‘Verstappen – Lion Unleashed’ (zonder Doornbos) en ‘Master of the Track’ (waarbij Doornbos ook niet te vinden is). Maar er komen meer nieuwe en exclusieve Viaplay-programma’s aan. Deze zullen hun première beleven tijdens de winterstop: heb je perfecte reden om 13,99 euro per maand uit te geven aan een Viaplay-abbonement terwijl er geen race is.

Er is meer! (maar niet meer Doornbos)

Maar er is meer dat je van de samenwerking gaat zien. Zo staat het Viaplay-logo op de helm van Verstappen van de GP van Singapore, die dit weekend plaatsvindt. Dat niet alleen, het logo staat ook op de nieuwe officiële Max Verstappen drivers-cap. Op de klep van die pet staat dan ‘Viaplay’ geschreven, om aan te geven dat de twee nauw samenwerken.

Max Verstappen is er kennelijk in zijn nopjes mee:

“Ik ben super blij met de uitbreiding van het Viaplay-partnership. Met veel plezier kijk ik terug op de samenwerking tot nu toe. Ik weet zeker dat we de Formule 1-fans de aankomende periode kunnen trakteren op nog veel meer mooie programma’s. Zoals we allemaal weten is streaming de nieuwe manier van uitzenden en ik vind dat Viaplay uitstekend werk verricht om deze toekomst vorm te geven.” Max Verstappen, rept met geen woord over de directeur van Porsche Centrum Rotterdam.

Om met @jaapiyo te spreken, waarvan akte!

