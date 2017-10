De eerste Bugatti Chiron schopt het tot okkazie

Interessant tweedehandsje, of vertrouw jij zo'n ding dat de eerste eigenaar binnen no-time van de hand doet niet?

Lekker dan. Ben je een Chiron, zogenaamd de ultieme hypercar der hypercars, word je na 1.330 mijlen alweer aan de kant geschoven door je eerste eigenaar. Dat moet je ego toch een knauw geven, zou je zeggen. Vooral als je je bedenkt dat menig klant nog wat tonnetjes extra betaalde boven de toch al exorbitant hoge vraagprijs om hun Chiron iets eerder te hebben dan de buurman. Kan de Chiron de verwachtingen dan niet waarmaken?

Waarschijnlijk valt dat wel mee en is dit gewoon een cynische moneygrab van eigenaar één. Die hoopt natuurlijk dat iemand zo gek is zijn Chiron te kopen voor hetzelfde geld of liefst méér dan dat hij er zelf voor betaald heeft. Gratis Chiron rijden en overal de show stelen, zo doe je dat. Mits het lukt tenminste, want je weet maar nooit wanneer de bubbel barst.

Omdat de prijs op aanvraag is, weten we overigens niet hoeveel je moet neertellen voor wat volgens de dealer ‘waarschijnlijk de eerste fysieke tweedehands Chiron in het Verenigd Koninkrijk is’. Wat korte zoektochtjes op de webz leren dat er momenteel in ieder geval geen andere échte Chirons te koop staan, alleen enkele ‘plaatsen in de productierij’. Nou ja, op mobile.de staan twee Chirons te koop. Één in Tjechië en één in Slowakije, maar je krijgt pas afbeelding als je de handela(a)r(en) contacteert. Seems legit.

Enfin, terug naar deze Chiron. Hij is black on black with hair slicked back. Het interieur is ook zzz…zzz…zzzwart. Je zou haast denken dat de gemene deler zo min mogelijk tegen de borst stuiten en het ding snel weer doorverkopen vanaf ‘moment nul’ de opzet was. Enfin, mocht je desalniettemin interesse hebben: de auto staat bij Romans. Dat is dezelfde dealer die eerder ook deze sappige donkerrode Laffe had staan. Daarvan durvden ze overigens wel te prijs van 2.795.000 Pond te noemen, dus dat belooft wat voor de prijs van deze Bug. Koop dan???