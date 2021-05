Bugatti Chiron Hermès is uniek voor YouTuber - Autoblog.nl

Met de Bugatti Chiron habillé par Hermès is er maar één iemand die er een YouTube-video over maakt.

De Bugatti Chiron is een van de laatste der Mohikanen. Een van de laatste benzine-verslindende hypercars, voordat de elektrische concurrenten het overnemen. Deze bestaan nu nog voornamelijk op papier, maar ze komen eraan.

In het geval van de Bugatti Chiron zijn we heel erg benieuwd of mensen wel een elektrische hypercar wensen. Een Apple Watch Series 5 zal op alle meetbare punten beter zijn dan een Tag Heuer Monaco, maar een smartwatch is na een paar maanden niets meer waard, terwijl een Zwitsers uurwerk zelfs in waarde kan toenemen. Hetzelfde geldt voor een piano. Een Korg Kronos 88-keyboard is op alle punten veel beter dan zo’n ding van hout, maar toch heeft een Steinway A-188 meer aantrekkingskracht. Het is een ook een stukje vakmanschap.

Bugatti Chiron Hermès

Dat moet Manny Koshbin ook gevonden hebben. Hij heeft namelijk een nieuwe Bugatti Chiron. Wie zijn YouTube-kanaal volgt, zal gezien hebben dat hij een voorliefde heeft voor extreem duur, extreem snel en extreem luxe. De officiële naam luidt: Bugatti Chiron habillé par Hermès. De auto werd een tijdje geleden al aangekondigd, nu hebben we meer foto’s en bewegende beelden die we je zeker niet wilden onthouden.

Sjaaltjesmaker Hermès en Bugatti werkten samen aan het nieuwste project van de succesvolle huisjesmelker uit de VS. De witte lakkleur ‘Craie’ is uniek voor deze Chiron. Dat niet alleen, het is de eerste Chiron die geen contrastkleur heeft. Verder is de Chiron Habillé par Hermès voorzien van de ‘Classique’-velgen. Deze zijn in dezelfde kleur gespoten.

Details

Een ander gaaf detail is de klassieke grille. Nog gaver is misschien wel het stokoud ogende logo. Het lijkt op de logo’s zoals ze vroeger op de racewagens werden toegepast. Onder de spoiler is een apart patroon te zien met paarden.

Dit patroon zet zich voort in het interieur. Het gave is dat het wél anders is, maar er niet dik bovenop ligt. Voor zover dat mogelijk is bij een hypercar. De Chiron Habillé par Hermès is gebouwd op speciaal verzoek van Manny Koshbin. Naar verluidt is de in Iran geboren zakenman dusdanig fan van het merk, dat hij zijn zoon Ettore wilde noemen. Dat wilde zijn vrouw echter niet. Vandaar dat ‘ie het met een puike verzameling hypercars van het merk moet doen. Ook leuk.

Meer lezen? Dit zijn alle special editions van de Bugatti Veyron.