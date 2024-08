Porsche melkt 992 nog een keer uit met Turbo 50 Years

De Porsche 992.2 bestaat al, toch brengt het merk op basis van de 992 een speciale Turbo 50 Years uit.

Terwijl menig Porsche-liefhebber inmiddels een handtekening gezet heeft onder de kooporder van een 992.2 GTS T-Hybrid komt Porsche nog doodleuk met een modelletje op basis van de ‘oude’ 992. Het model van voor de facelift dus.

Porsche 992 Turbo 50 Years

Porsche hanteert een andere strategie met de facelift 992. Normaal gesproken kwam de GTS pas in een later stadium, nu is meteen de GTS met de Carrera geïntroduceerd. De nieuwe Turbo moet ook nog komen, voor Porsche de gelegenheid om de oude nog even oud te melken. Dat doen ze met de Porsche 992 Turbo S 50 Years.

De 50 Years heeft allerlei verwijzingen naar het verleden. Daar gaan boomers nu eenmaal lekker op, met name in de States. Waar de auto niet geheel toevallig gepresenteerd zal worden gedurende de Monterey Car Week. Wie nog meer in het verleden wil blijven hangen kan het optionele Heritage Design Pakket aantikken. Daarover later meer.

Van de Porsche 992 Turbo 50 Years worden 1.974 stuks geproduceerd. Dat is geen verwijzing naar het geboortejaar van Arie Boomsma, maar in dat jaar onthulde Porsche de 930 Turbo op de Autosalon van Parijs. Deze speciale 992 is een knipoog naar het model waar het allemaal mee begon voor de Turbo.

Op de flanken zit een bestickering als verwijzing naar de 911 RSR Turbo uit 1973. De kleur Turbonite is eveneens speciaal ontwikkeld voor de Turbo-modellen. Deze tint wisselt het merk af op deze speciale editie met Anthracite Grey. De 992 Turbo 50 Years rolt standaard op de 911 Turbo S Exclusive Design wielen, ook weer uitgevoerd in Turbonite.

In het interieur is een oud motiefje te vinden op stoelen. Wat je moeder vroeger als tafelkleed gebruikte voor bij het picknicken, dit was ook een stof die werd gebruikt voor de Porsche 930. De kleur Turbonite komt weer terug op de gordels, bedieningselementen, stiknaden en sierstroken van het leder. Op een aantal plekken is het Turbo 50 logo terug te vinden.

Aan het vermogen is niets gedaan. De zescilinder boxermotor met twee turbo’s levert nog altijd 650 pk en sprint in zo’n 2,8 tellen (soms nog sneller) naar de honderd. Meer heb je ook niet nodig. Althans, zou je denken. Want met de nieuwe Turbo gaat Porsche straks nog een stapje verder. Spannond!

Heritage Design pakket

Meer nostalgie betekent het Heritage Design pakket aanvinken. Als basiskleur krijg je dan Aventuringroen Metallic. Je krijgt een startnummer op de portieren (0-99) en witte en gouden logo’s. In het interieur zijn nog meer elementen in tartan stof uitgevoerd. De wijzerplaten in het instrumentencluster zijn eveneens groen.

Klokkie

Zoals wel vaker met een speciale Porker heeft Porsche Design Timepieces een speciaal horloge erbij verzonnen. Dit uurwerk verschijnt eveneens in een oplage van 1.974 stuks op de markt.

Bestellen maar

Wie helemaal warm is geworden van deze 992 Turbo 50 Years kan nu de lokale dealer bellen om een bestelling te plaatsen. Leveringen starten in de herfst van dit jaar. In het Nederlandse persbericht is nog geen prijs gecommuniceerd. Zo voordelig als de goedkoopste Porsche 992 zal ‘ie niet zijn.