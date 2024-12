De eerste nieuwe Audi A5’s zijn voorzien van gele platen

De RDW mocht in november de eerste A5’s registreren, plus nog verschillende andere nieuwe merken en modellen.

Het was in november best druk bij de RDW, waar men ruim 43.000 volledig nieuwe auto’s van een kenteken moest voorzien. Plus nog eens 30.000 auto’s die bijvoorbeeld via de import naar Nederland zijn gekomen en ook zaten te wachten op een geel (of blauw) kenteken. Bij de volledig nieuwe auto’s kwamen we wederom wat nieuwe merken en modellen tegen.

Audi A5

Mocht je het even gemist hebben, de opvolger van de Audi A4 heet nu dus de Audi A5. Een oneven nummer omdat dit model altijd een verbrandingsmotor zal hebben. Dan hebben we het over een 2 liter TFSI met 150 of 204 pk, plus een 3 liter V6 met 367 pk voor de S5. Beiden zijn vervolgens leverbaar als ‘Limousine’ of als Avant, de stationwagen.

In november zijn de eerste exemplaren van de nieuwe A5 door de RDW van een kenteken voorzien. Zeventien limousines die bijna allemaal zwart zijn en de 150 pk motor onder de kap hebben liggen, allemaal met een geregistreerde prijs van € 60.571. Daarnaast zijn er 23 Avants geregistreerd, bijna allemaal in het grijs of in het zwart en op één na hebben ze het 204 pk blok. En ook hier zijn de lekker eensgezind met een catalogusprijs van € 68.564. Het klinkt dus als een leuk groepje demo auto’s. Hopelijk hebben de echte kopers wel iets meer fantasie bij de kleuren en de uitrustingen, anders wordt het wel erg saai.

BYD Atto 2

Bijna 5.000 build your dreams rijden ondertussen op de Nederlandse wegen. Ruim de helft daarvan luistert naar de naam Atto 3, maar sinds november is daar ook het kleinere broertje bijgekomen, de Atto 2.

Het zou een concurrent van de Jeep Avenger moeten worden, maar toch is het nog bijzonder stil rond de Atto 2, in China bekend als de Yuan Up. Wel al 28 stuks op kenteken, maar zelfs BYD Nederland kan nog niks vertellen over wanneer de Atto 2 in Nederland besteld kan worden. Aan de andere kant is het een feit dat veel Atto 2 prototypes zijn gespot in de omgeving van Hoofddorp. Ze lijken nu dus beland te zijn in de volgende fase, waarbij het RDW-registratieproces en het toekennen van een Europees typegoedkeuringsnummer succesvol is afgerond.

Jaecoo J7

Weer een nieuw merk in de database van de RDW: Jaecoo. Opnieuw eentje onder de vlag van de Chinese autogigant Chery. En mocht je nog vragen zoeken voor de volgende pubquiz die je gaat organiseren, de naam is afkomstig van het Duitse ‘Jäger’ en het Engelse ‘Cool’. Ja, echt waar.

Niet de J5, maar de grotere J7 heeft de primeur om als eerste coole jager op Nederlands kenteken te komen, met een geregistreerde catalogusprijs van € 42.900. Het is deze keer geen EV, maar een PHEV met een 1.5 liter motor die samen met de elektromotor tot een systeemvermogen van 350 pk komt. De auto zal trouwens gebouwd worden in het Spaanse Barcelona, samen met verschillende andere modellen van Chery.

Leapmotor C10

Foto: Hekkert Heerlen

In oktober konden we de eerste exemplaren van de Leapmotor T03 verwelkomen, in november was het de beurt aan de C10, voorheen ook bekend onder de codenaam B11.

De T03 is een kleine stadsauto, maar de C10 een volledig elektrische SUV in het D-segment. De 70 kWh accu geeft een bereik van 420 km en dankzij de 218 paardenkrachten zit je in 7,5 seconden op de honderd. Harder dan 170 km/u lukt je trouwens niet. Twaalf stuks zijn er in november op kenteken gezet, met een catalogusprijs van rond de 37.000 euro.

En verder…

Foto: Troostwijk Auctions, via Marktplaats

In de categorie kort nieuws kijken we nog even snel naar wat andere modellen die voor het eerst op Nederlands kenteken zijn verschenen. We hebben het in andere artikelen al gehad over de HiPhi’s, die bij de RDW geregistreerd staan onder de merknaam Yueda – Human Horizons.

Bij Audi komen we de eerste RS E-tron GT Performance tegen, met een onwijs vermogen van 925 pk en een koppel van 1.027 Nm. Daarbij valt de allereerste Volkswagen ID.3 GTX Performance in het niet, maar dat is een beetje flauw omdat dit topmodel van de ID.3 met 326 pk echt wel een bommetje is.

Heb je minder behoefte aan vermogen en snelheid, dan past Mercedes-Benz CLE 180 misschien beter bij je. Van deze instapper is ondertussen ook het eerste exemplaar door de RDW voorzien van gele platen.

Bij Porsche zien we dat de verkoop van de elektrische Macan best goed gaat. Ondertussen staan er 486 op Nederlands kenteken en sinds november is dit inclusief de 4S uitvoering en de basis Macan Electric.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen