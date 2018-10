Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Japan 2018

Gaan de wisselende weersomstandigheden in het voordeel van Max uitpakken?

Het is qua weer nu niet bepaald lekker om vanaf de tribune in Suzuka naar de kwalificatie te kijken. Het waait hard, af en toe breekt de zon door, maar het kan zo ook weer gaan plenzen. In de derde vrije training waren Hamilton, Vettel en Raikkonen de snelste. De top vijf werd afgesloten door Verstappen en Bottas op plek vier en vijf. Hülkenberg maakte op het laatste moment in de vrije training nog een flinke klapper met zijn auto. De vraag is of Renault op tijd voor de kwalificatie zijn auto heeft weten te repareren.

Q1

Het is bewolkt, maar droog. Er is ongeveer 60 procent kans op regen voor deze kwalificatie. Vandoorne komt de pits uit op softbanden. Het was al bekend dat dit weekend qua bandenkeuze niet lekker gaat uitpakken voor McLaren. Hamilton begint aan een vliegende start en weet zijn goede pace voort te zetten. Hij zet een tijd van 1:28.702 neer. De eerste tijd van Verstappen is goed voor een vierde plek, achter Vettel en Bottas. Kort daarna maakt Vettel een kleine slippartij. Ericsson moet zijn kwalificatie voortijdig afbreken. De Sauber-rijder knalt van de baan en zijn auto loopt flinke schade op. Met nog een kleine 10 minuten op de klok zwaait de rode vlag en wordt de tijd bevroren.

De schade lijkt voor Hülkenberg naar aanleiding van zijn slippertje in FP3 mee te vallen en na het hervatten van Q1 beginnen de Renaults te rijden. Tegen het einde van Q1 beginnen de eerste druppeltjes te vallen. Zal het dan toch? De vlag zwaait inmiddels, Gasly weet naar P10 te klimmen. Het is geen verrassing dat de McLarens Q2 niet halen. Ook helaas voor Hülkenberg zit het er op omdat Sainz en Hartley de tijden weten te verbeteren.

De afvallers in Q1 zijn:

Hülkenberg

Sirotkin

Alonso

Vandoorne

Ericsson

Q2

Waren er net nog druppeltjes, met de start van Q2 komt de zon weer door. Er is geen grip te krijgen op het wisselvallige weer op Suzuka. Raikkonen zet als eerste een tijd neer, gevolgd door Hamilton. Bottas verrast met een nog snellere tijd, 1:27.987. Dan probleempjes bij Ricciardo? Hij had last van vermogensverlies. Een dingetje om op te letten. Verstappen pakt een vijfde tijd en komt daarna de pit binnen. Stroll zet een tijd neer voor een veertiende plek. Ricciardo is de enige coureur die nog geen tijd heeft gezet in Q2. Het begint wat harder te regenen. Magnussen ervaart een klein slippertje. Leclerc maakt zelfs een spin. De baan is nu echt nat aan het worden! Red Bull krijgt het niet voor elkaar om de auto van Ricciardo op tijd af te krijgen. Een zwaar gefrustreerde Ricciardo loopt weg van zijn team. Q2 is klaar.

De afvallers in Q2 zijn:

Leclerc

Magnussen

Sainz

Stroll

Ricciardo

Q3

Het is groen en de Ferrari’s starten op de intermediates. Een slimme strategiekeuze van het Italiaanse raceteam? Van echte regen is geen sprake. Na één ronde rijden keren beide auto’s dan ook weer terug in de pits om te wisselen naar supersofts. Over de boordradio laat Verstappen weten alles te geven. Dit, omdat de Nederlander denk dat het straks wellicht weer kan regenen. Hamilton zet een tijd van 1:27.760 neer, gevolgd door Bottas op P2. Max pakt een voorlopige P3. Raikkonen weet niet sneller dan Verstappen te rijden en komt op P4. Vettel maakt wederom een slippertje en kan weer overnieuw beginnen met het zetten van een goede tijd, wat goed nieuws is voor de Red Bull-rijder. Raikkonen komt binnen en gaat over op een nieuw setje supersofts om een betere tijd neer te zetten. Ook Vettel komt. Het is een spannende kwalificatie, want de regen lijkt steeds dichterbij te komen. In de tweede bocht maakt Bottas een glijpartijtje. Het is glad op Suzuka. Ook Raikkonen is aan het glijden. De regen neemt toe. Vettel belandt zelfs even in de grindbak. Het zit erop. Max heeft het goed gedaan met een P3, maar ook de jongens van Toro Rosso kunnen trots zijn met een P6 en P7 startplek. Wederom drama bij Ferrari, Vettel begint morgen vanaf P9.

De kwalificatie ziet er als volgt uit:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen

4. Raikkonen

5. Grosjean

6. Hartley

7. Gasly

8. Ocon

9. Vettel

10. Perez

11. Leclerc

12. Magnussen

13. Sainz

14. Stroll

15. Ricciardo

16. Hülkenberg

17. Sirotkin

18. Alonso

19. Vandoorne

20. Ericsson

De race start morgen 7 oktober 2018 om 07:10