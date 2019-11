Waarom Jaguar deze gereedschapsset weer gaat leveren

Aan de slag met moersleutels uit vervlogen tijden.

Dus jij was je originele toolkit van de Jaguar E-type Series 1 en 2 kwijt? Dan heeft Jaguar Classic goed nieuws voor je. Het merk gaat de toolkit voor deze klassiekers opnieuw leveren. Sinds 1971 is de toolkit niet meer nieuw te krijgen en daar komt nu verandering in.

Verzamelaars die de originele kit uit de jaren zestig in handen hebben zullen het ongetwijfeld blasfemie vinden. Daar hebben ze bij Jaguar Classic lak aan. Net als vroegâh zijn ze van plan om de gereedschapsset in een met kunstleder beklede canvas rol te leveren aan klanten. Jaguar stelt dat de originele toolkit een geliefd collector’s item is geworden. Klanten van over de hele wereld wilden graag zo’n toolkit hebben. Vanwege de zeldzaamheid van het origineel heeft Jaguar Classic besloten de gereedschapsset weer te gaan leveren.

Wil je echt je handen vuil maken, dan kun je de toolkit gebruiken om onderhoud te plegen aan je E-Type Series 1 of 2. Dat zal echter nauwelijks gebeuren. Het is vooral een mooie aanvulling als je al een E-Type hebt, maar nog niet in het bezit bent van de gereedschapsset.

In vergelijking met de aanschafprijs van een E-Type is de prijs van de toolkit niet wereldschokkend. Jaguar Classic vraagt 732 pond (847 euro) voor de gereedschapsset. Via de online winkel van Jaguar Land Rover Classic kun je de set bestellen. Voor de E-type Reborn zal de toolkit een optie worden.