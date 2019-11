Toyota maakt prijs vernieuwde C-HR bekend

Wat je mag lappen voor de uitgesproken crossover check je na de klik.

Je kunt zeggen wat je wil: Toyota is niet bang geweest om met de C-HR een stapje buiten de begaande wegen te gaan. Het opvallende design heeft geen kopers afgeschrikt, integendeel. In Europa is de crossover sinds de introductie in 2016 al meer dan 400.000 keer verkocht, waarvan meer dan 12.000 stuks in ons land.

We zijn inmiddels drie jaar verder na de introductie en de C-HR is van een facelift voorzien. Aan het uiterlijk is weinig gesleuteld. Wel introduceren de Japanners een nieuwe hybride benzinemotor, een aantal nieuwe kleurtjes en een opgefrist interieur voor de C-HR. Het nieuwe multimediasysteem bestaat uit een 8-inch scherm en is compatibel met Android Auto en Apple CarPlay. De nieuwe kleuren waar je uit kunt kiezen zijn geïnspireerd op het humeur van je vrouw en heten Celestite Grey, Emotional Red, en Fusion Orange.

De C-HR blijft nog steeds leverbaar met de 1.2 benzine 116 pk instapper en de 122 pk sterke 1.8 Hybrid. Daar is nu een derde telg bijgekomen in vorm van een 2.0 High Power Hybrid met 184 pk. Prijzen beginnen bij 28.295 euro voor de 1.2, de 1.8 Hybrid gaat 30.995 euro kosten en de 2.0 High Power Hybrid is er vanaf 34.190 euro. Laatstgenoemde mag dan 184 pk hebben: het is geen snelheidswonder. De hybride met zijn CVT-bak doet 0-100 in 8,2 seconden met een topsnelheid van 180 km/u. Sterker nog, de veel minder krachtige 1.2 met handbak heeft met 190 km/u een nog hogere topsnelheid.