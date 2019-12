Cybertruck* in het wild gespot in de VS

*Of nou ja, een Cybertruck-achtige pickup truck voor een Tesla-store.

Wat je ook vindt van de Tesla Cybertruck, je vindt er in ieder geval iets van. In dat opzicht heeft Musk goed werk geleverd. Nou zijn er nog twee zaken waar Elon mee aan moet komen zetten. Ten eerste, de definitieve uitspraak of dit ding nou een grap is of niet, en ten tweede: de uitleveringstermijn. Dat laatste gaat naar verwachting nog een jaar of twee in beslag nemen. Kan je niet wachten? Pech. Of je gaat zelf aan de slag.

Op Reddit duikt bovenstaande foto op. We zien een Tesla-winkel in de VS. En we zien een grijze creatie die ervoor staat. Met wigvormen en het is een pickup truck. Dat is een Cybertruck, toch? Nou, nee. Het is misschien wat lastig te zien, maar het gaat om een nu al verkochte pickup (een Ford F-150) met wat panelen erop geplakt. We durven de term ‘vakkundig huisvlijt’ niet te gebruiken voor deze Cyberkloon, maar een geinig idee is het wel.

Het zal geen toeval zijn dat de ‘bouwer’ de auto bij de Tesla-winkel heeft geparkeerd. Het ergste is misschien nog wel dat afgezien van de voorkant, de creatie nog lijkt op de Cybertruck ook. Wie zich afvraagt hoe een Tesla-truck er uit had gezien op een iets conventionelere manier, moet even een kijkje nemen bij Simone Giertz en haar Truckla. Volgens de bescheiden mening van ondergetekende de betere versie van de Cybertruck.