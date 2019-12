Dít is Opel’s rallykanon van de toekomst

Alles moet zonder uitstoot.

We kennen natuurlijk al Formule E, de – op papier – uitstootloze variant van Formule 1. Uiteraard is Formule 1 niet de enige sport die draait om uitstootloos autosporten. Ook de rallysport draait nog om auto’s waar een vrolijk brullende uitlaat nog steeds een groot deel van de sport is. Ook daar moet maar eens verandering in komen. Opel doet alvast voor hoe het moet.

Dat wisten we al, maar nu worden er afbeeldingen van de Corsa-e Rallyauto gedeeld omdat hij druk in ontwikkeling is. Het elektrische rallykanon bevat in principe dezelfde hardware als de reguliere Corsa-e. Dat betekent 100 kW aan rauwe kracht (136 pk). Klinkt als weinig, maar de auto is ook nog gestript. En bovendien is het aantal Nm (260 stuks) genoeg en ongeveer evenveel als zijn voorganger, de Opel Adam Cup.

Opel kijkt vooral naar de lange duur van de rallyauto. Daarom zijn twee Corsa-e’s momenteel op volle toeren aan het rijden. De batterijen moeten onder druk even goed kunnen presteren als een auto op benzine met een tank. Het idee is dan ook om zo weinig mogelijk concessies te nemen vergeleken met de Opel Adam Cup.

De tests gaan nog even door voordat de Corsa-e daadwerkelijk de rallywereld een elektrisch poepje kan laten ruiken. Overigens is die 100 kW aan kracht nog niet bevestigd, dat getal wordt wellicht nog hoger.