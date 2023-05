Alpine A290 is officieel een klein bommetje op wielen

De A290 van Alpine is officieel hier en het is een hot hatch die echt heet is.

Niet geheel onverwacht, maar de A290_β is nu officieel aan het publiek gepresenteerd. We schreven er al eerder over en legden toen uit waar de iets wat rare naam voor staat. Maar goed, het gaat niet om de naam het gaat om de auto. Dé eerste echte hot hatch die elektrisch is!

Alpine A290

Gelijk maar het slechte nieuws: de auto zit nog in een tussenfase. Het is dus niet een concept, maar ook nog geen productieversie. Het zit er nog een beetje tussenin. Wij hopen dat het design het wel weet te overleven, want het ziet er gewoon dik uit. De planning is dat de auto in 2024 in productie komt.

De auto is 4,05 meter lang en 1,85 meter breed. De hoogte is 1,48 meter en daarmee lekker laag. De wielbasis is kort en dat gecombineerd met een grote spoorbreedte maakt sportief rijgedrag mogelijk en bijna verplicht. Dit zorgt ook voor extra stabiliteit bij hoge snelheden.

Twee elektromotoren zorgen voor de snelheid en Alpine zegt dat het tal van specifieke, nieuw ontwikkelde componenten en systemen op elkaar heeft afgestemd om te komen tot een zowel speels als efficiënt weggedrag. Denk hierbij aan de wielophanging, onderstel en koppelmanagement.

Drie stoelen

Opmerkelijk genoeg komt de auto met drie stoelen. Voorin! Dat was ook het geval in de conceptauto in 2022, maar Alpine heeft het lef om dit door te zetten. De bestuurdersstoel staat dus in het midden van de cockpit. Het gevoel één te zijn met de auto moet daarmee worden versterkt. Twee passagiers kunnen plaatsnemen in de stoelen naast de bestuurder.

Design

Het ontwerp grijpt terug naar het verleden. De auto lijkt een beetje op de Renault 5 Alpine, wat helemaal niet slecht is. Wat verder in opvalt zijn de velgen. Deze zijn uitgevoerd in drie kleuren met een patroon dat je niet vaak ziet. De kleur van de velgen past bij de auto, glanzend mineraalzwart voor extra diepte afgewerkt met een blauwe ring. Verder valt het vierkant in het midden op.

Op het stuurwiel zijn knoppen te vinden waarmee je het weggedrag kan afstellen. Er zijn tevens drie rijmodi voor gebruik voor op het circuit. Daar is dit bommetje namelijk voor ontworpen. Deze zijn Wet, Dry en Full.

Verdere specs over de prestaties zijn er nog niet, maar moeten veelbelovend zijn. Een auto als dit maakt ons toch wel heel hebberig en laat ons zien dat hot hatches ook elektrisch kunnen zijn.