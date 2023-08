Dit is (waarschijnlijk) de duurste Porsche Taycan ter wereld

De klant die deze Taycan bestelde had héle bijzondere wensen, maar daar is het Sonderwunsch-programma voor.

Een jaar of 15 geleden waren bijna alle Porsches nog grijs, zwart of wit, op wat hardcore modellen na. Gelukkig zien we tegenwoordig weer meer bijzondere kleurtjes, met dank aan het steeds populairder wordende PTS-programma.

Dat laatste betekent wel dat een bijzonder kleurtje minder bijzonder wordt. Voor degenen die écht iets unieks willen heeft Porsche daarom de Sonderwunsch-afdeling. Ze laten nu zien waar ze toe in staat zijn met een hele speciale Taycan Turbo S.

De Porsche Taycan in kwestie is uitgevoerd in een fraai PTS-kleurtje (Olympblue), maar dat is slechts het begin. Op de frunk, spiegels en achterspoiler is een kunstwerk aangebracht van de Chinese kunstenaar Ding Yi. Toevallig is hij ook degene die deze auto besteld heeft.

Als je deze auto tegenkomt zou je misschien denken dat het een wrap is, maar niets is minder waar. Alles wat je ziet is lak. Volgens Porsche is dit het meest complexe spuitwerk wat ze ooit gedaan hebben.

Aan het interieur van deze Sonderwunsch Taycan is ook veel aandacht besteed. Waar Porsches negen van de tien keer een saai zwart interieur hebben, is het in deze auto een vrolijke boel. Ook hier zien we het kleurrijke werk van meneer Yi terug, in combinatie met blauwe accenten.

Dit soort rijdende kunstwerken belanden meestal in een museum, maar Ding Yi geeft aan dat hij er gewoon mee gaat rijden in zijn woonplaats Shanghai. Gelukkig zijn de voor- en achterbumper gewoon egaal van kleur, anders zou parkeerschade een heel duur grapje worden. Yi zal alleen wel heel voorzichtig moeten zijn met zijn buitenspiegels.