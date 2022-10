Deze lamp kost een godsvermogen om te vervangen

Je betaalt weliswaar geen MRB of CO2 taks op zo’n milieuvriendelijke GMC Hummer, maar een achterlamp vervangen kost een godsvermogen.

De nieuwe GMC Hummer is letterlijk de Hummer H2 van 2022. De auto is alles waar je aan denkt als je Amerikaanse stereotypes moet opsommen: groot, zwaar, krachtig en capabel maar onder de streep ergens ook een beetje simpel. Het is een karikatuur van een auto die een karikatuur maakt van de zuinige EV. Want ja, wat wij allen al wisten, blijkt natuurlijk ook zo te zijn: deze moloch slurpt natuurlijk energie en sloopt ondanks gebrek aan lokale uitstoot het milieu.

De GMC Hummer sloopt echter als je niet uitkijkt -letterlijk- ook je portemonnee. Niet alleen omdat je elektriciteitsrekening fors zal stijgen, maar ook als je achteruit inparkerend een paaltje raakt. Dat wordt dus uitkijken als je je auto uitleent aan je vriendin (m/v/i).

De eigenaar van een Humvee nieuwe stijl kreeg onlangs namelijk een hartverzakking, nadat hij 4.040 Dollar moest dokken voor een nieuwe unit linksachter. Een dealer die een belachelijke marge pakt op arbeid? Neen, alleen de officiële prijs van de onderdelen bedraagt namelijk al 3.045,48 Dollar exclusief belasting. Best wel pittig, voor een achterlichtunit.

Toegegeven, een set BMW Iconic Lights met 3D Leds voor je M4, kost ongeveer hetzelfde. Maar die zien er dan ook iets meer bijzonder uit dan de op het oog vrij simpele units van de GMC. Een duidelijke verklaring voor de hoge prijs is er dan ook niet. Maar goed, kijk dus even uit voor overstekende lantaarnpalen, als je achteruit rijdt met je Hummert.