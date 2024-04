De elektrische Mercedes G-klasse is gearriveerd (+NL prijs)

Een volledig elektrische G-klasse in vorm van de Mercedes G 580.

Het was even wachten, maar daar is nu eindelijk een einde aan gekomen. Het hoge woord is eruit. Mercedes heeft de G-klasse geëlektrificeerd. Een compleet nieuwe aandrijflijn voor het iconische model met een lange geschiedenis. Naast diesel- en benzinemotoren kun je nu ook voor een elektrische variant terecht bij de G.

De eerste volledig elektrische variant van de elektrische Mercedes G-klasse betreft de G 580. Aan het uiterlijk is voor een leek niet te zien dat het een EV betreft. De uitlaten missen en de grille is dicht. Dat zijn de makkelijkste weggevers. Net als de reguliere varianten staat de elektrische auto op een ladderchassis. De motorkap is iets verhoogd voor de elektrische variant.

Specs

Dankzij onafhankelijke voorwielophanging met dubbele wishbones en de starre achteras staat de elektrische G-klasse nog steeds zijn mannetje op offroad gebied. Hier zijn geen concessies gedaan. Sterker nog, met een waaddiepte van 850 mm mag je zelfs door nog grotere plassen in vergelijking met een G-klasse diesel of benzine (-150 mm).

Het accupakket in de elektrische G-klasse is 116 kWh groot. De grote accu zorgt voor een opgegeven rijbereik van 473 kilometer WLTP. Eigenlijk niet eens zo slecht voor een bakbeest als de Geländewagen. Maar ja, wat wil je ook met een 116 kWh accu.

De vier individueel geregelde elektromotoren leveren een systeemvermogen van 432 kW. Het maximumkoppel bedraagt 1.164 Nm. Het beest sprint in 4,7 sec naar de honderd. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Met een gewicht van 3.085 kg is de elektrische G-klasse niet de Sonja Bakker onder de terreinwagens.

De volledig elektrische Mercedes G-klasse kun je thuis of publiek met 11 kW opladen. Snelladen gaat tot 200 kW DC. Daarmee is de batterij in 32 minuten van 10 tot 80 procent te laden.

Wie het gebrul van een V8 mist kan de G-ROAR functie aanzetten. Synthetisch geluid komt uit de speakers die voor wat rijgeluid zorgen. In de praktijk zal je dit misschien een keer of twee uitproberen, vaak is het gewoon vervelend en heb je liever stilte.

Elektrische Mercedes G-klasse prijs

Standaard zaken op de elektrische G-klasse zijn onder andere sfeerverlichting en een multifunctioneel stuurwiel in nappaleder. Optioneel moet je zaken als keyless go, gekoelde/verwarmde bekerhouders, een transparante motorkap (!) en het Burmester 3D-surround sound system aanvinken. Ook nieuw is de offroad cockpit optie, met extra digitale functies voor bij het offroaden.

Je moet diep in de buidel tasten om geruisloos in een Mercedes G-klasse te kunnen rijden. Er zit geen BPM op de EV, maar wie hoopt op een gunstig prijskaartje komt van een koude kermis thuis. Mercedes-Benz heeft een vanafprijs van €200.303 geplakt op de elektrische G-klasse. Dat is de tijdelijk leverbare Edition One met een uitgebreidere standaarduitrusting en exclusieve designelementen.