Goedkopere Tesla komt sneller dan verwacht

Tesla heeft informatie bekendgemaakt over de komst van het goedkopere model.

Natuurlijk kan de Amerikaanse autofabrikant niet eeuwig teren op de Model S tot en met de 3. Daar moeten een keer nieuwe modellen bijkomen. Het liefste betaalbare modellen voor de massa, zodat een nog grotere groep kennis maken met het merk, wat weer tot een groei van de omzet kan zorgen.

Via zijpaadjes was bekend dat er een Model onder de 3 in de maak is, maar nu is het officieel bekendgemaakt op papier. Tesla zegt te werken aan een goedkoper, compleet nieuw model en deze komt eerder op de markt dan verwacht. Die aankondiging deed het merk met de presentatie van de kwartaalcijfers.

We have updated our future vehicle line-up to accelerate the launch of new models ahead of our previously

communicated start of production in the second half of 2025. These new vehicles, including more affordable models, will utilize aspects of the next generation platform as well as aspects of our current platforms