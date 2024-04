E63 AMG Estate is heilige graal van de powerstations

Dit moet toch wel de heilige graal onder de powerstations zijn?

Dames en heren, kijk eens eventjes goed op de foto’s. Daar zie je een Mercedes E-Klasse T-Modell van de S212-generatie. Het zou kunnen zijn dat je denkt: “maar dit is toch gewoon een oude bak die nauwelijks sneller is dan een huidige E met PHEV aandrijving?” en dan heb je een punt. Maar check de prijs: die staat nu op 34.995 euro.

Het is niet dat deze auto een investeringsadvies is, maar iets in ons zegt dat ze niet heel erg veel goedkoper gaan worden. Het is namelijk de heilige graal onder de snelle stationwagons, deze E63 AMG Estate.

Dat komt natuurlijk door DIE motor. Het is namelijk de 6.208 cc grote V8 van AMG, hun eerste echte eigen motor die ze zelf ontworpen hebben. En ja, je kon deze motor in de C63 AMG krijgen, maar de E-Klasse is cooler. Daarbij zijn er ook een paar dingen anders bij de E63 ten opzichte van de C63.

Vermogen heilige graal onder de powerstations

Zo is de motor aanzienlijk sterker: 525 pk is anno 2024 nog een hele hoop vermogen. het koppel van 630 Nm mag er ook zijn. Het mooie is dat er geen turbo’s of supercharger aan te pas komen. Niet alleen resulteert dat in een fijne gaspedaalrespons, maar ook in een zeer fraai geluid.

Het enige nadeel is de brandstoftank, die meet slechts 66 liter. Volgens Spritmonitor doet deze 6.2 gemiddeld 1 op 7,27. Een waarde die niet echt tegenvalt, eerlijk gezegd. Het is niet denderend, maar dit soort auto’s kunnen soms extreem dorstig zijn.

Het gewicht valt eigenlijk best mee. Slechts 1.845 kg weegt deze heilige graal der stationwagons. Dat is wederom niet heel erg licht, maar gezien het feit dat het een enorm grote stationwagon is, valt het best mee. We denken dat de Smart #5 een stuk zwaarder zal zijn.

TGV en Airbus concurrent

Het is overigens niet zo dat deze E63 Estate veel kilometers heeft gelopen. Er staat nu 124.154 km wat heel erg redelijk is gezien de leeftijd. Dit zijn immers toch auto’s waarmee je lekker over de snelweg knalt. Zie de Mercedes-benz E63 AMG meer als een concurrent voor een TGV of Airbus.

En het allermooiste van deze heilige graal onder de stationwagons is de subtiele neus. Tegenwoordig hebben alle AMG’s de grote ster in de Panamericana-grille. In dit geval heb je nog een normale chromen grille met een kleine ster erboven op. Precies zoals het hoort. Wat niet hoort is die badge, die lijkt er niet goed opgeplakt te zijn. Maar ja, dat is zo geregeld! Kortom, interesse in deze ‘Wagon? De advertentie kun je hier bekijken!

